Les navettes fluviales ont terminé leur sixième saison le 30 septembre avec près de 500 000 déplacements, malgré une saison écourtée cette année faute de financement suffisant.

Les navettes ont été en activités en 2026 durant 132 jours plutôt que 168, ce qui représente une diminution de 16 % du nombre de jours d’exploitation. Pour une période comparable à celle de 2025, jusqu’au 27 septembre, 495 217 déplacements ont été enregistrés, un nombre pratiquement équivalent à celui de l’an dernier, précise l’ARTM.

La demande semble particulièrement forte les fins de semaine. Près d’un départ sur deux de la liaison entre le Vieux-Port, Pointe-aux-Trembles et Varennes circulait à plus de 80% de sa capacité. La situation est semblable sur les deux liaisons reliant Montréal à Boucherville. Environ un départ sur quatre affichait même complet sur les liaisons desservant Boucherville, Varennes et Pointe-aux-Trembles.

Selon un sondage réalisé cet été par l’ARTM, 96% des usagers se disent satisfaits ou très satisfaits du service. Dans les villes riveraines comme Boucherville, quatre usagers sur cinq se disent également satisfaits. La clientèle semble aussi s’installer dans ses habitudes. Plus de la moitié des usagers sondés avaient déjà utilisé les navettes lors d’une saison précédente. À Boucherville, cette proportion grimpe à quatre sur cinq.

L’ARTM prépare maintenant un appel d’offres couvrant les saisons 2027 à 2031. Son octroi demeure toutefois conditionnel au financement du gouvernement du Québec. Avec ses partenaires, l’ARTM indique qu’elle souhaite soutenir le développement des navettes fluviales et en assurer la pérennité. Elle estime qu’un financement gouvernemental stable, récurrent et prévisible permettrait de planifier le service sur un horizon plus long.