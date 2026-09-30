Après plusieurs années de calvaire, la famille de Nancy Lefrançois et son fils Loïc, tués dans un carambolage causé par un camionneur illégal en 2022 à Brossard, pourra enfin passer à autre chose. Baljeet Singh a reçu une sentence de 6 ans de pénitencier après avoir plaidé coupable aux cinq chefs d’accusation qui pesaient contre lui au palais de justice de Longueuil, le 30 septembre. Il lui sera également interdit de conduire pendant 10 ans.

La peine imposée est une suggestion commune de la Couronne et de la Défense. Elle se situe dans le haut de la fourchette de peine attribuées pour ce genre d’infractions. Selon le juge Sacha Blais, « la peine est juste et appropriée compte tenu de la réhabilitation du délinquant et de ses remords ». Une conclusion que la famille de Nancy LeFrançois a de la difficulté à accepter.

«On est pas d’accord, mais on n’a pas le choix, c’est la jurisprudence», a fait savoir Mélanie Séguin, belle-mère de Nancy Lefrançois qui a fait plusieurs apparitions dans les médias depuis les dernières années afin de faire avancer le dossier. Elle avait raconté son combat au balado de Gravité INFO en juin dernier avec Steve Bourgeois, expert en transport.

«C’est une sentence bonbon, s’est désolé Denis Lefrançois, le père de Nancy. Ça ne sera jamais une sentence exemplaire. Pour moi, il n’y a pas de justice.»

Facteurs

Parmi les facteurs aggravants, le juge a noté la conduite dangereuse du délinquant, le nombre de victimes et les conséquences désastreuses pour les familles et les proches. Pour les facteurs atténuants, il a souligné le plaidoyer de culpabilité de l’accusé, son absence d’antécédents judiciaires ainsi que ses remords exprimés envers les familles et les victimes.

Néanmoins, Mélanie Séguin souligne que le juge a reconnu les sentiments ressentis par les victimes collatérales.

Maintenant que ce chapitre est terminé, Mme Séguin mène un nouveau combat contre la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Elle se dit sidérée que M. Singh puisse recevoir des indemnités en tant que victime d’accident de la route, alors que c’est lui qui est à l’origine du carambolage mortel.

«Il faut une réforme de la SAAQ, plaide Mme Séguin. Ce n’est pas juste moi, c’est toute la société qui paie pour ça[…]il faut arrêter d’indemniser les criminels en prison.»

La procureure de la Couronne Me Tiziana Servant-Daniele estime que cette peine envoie un message clair aux camionneurs et aux compagnies qui les engagent.

«Ça envoie un message clair de dénonciation et de dissuasion, explique-t-elle. La conduite automobile en soi est un privilège, mais quand on est en plus rémunéré pour faire de la conduite automobile, quand on est conducteur d’un camion lourd, ça accroît notre responsabilité en tant que conducteur.»

M. Singh était représenté par Me Claudia Morin-Bérubé.