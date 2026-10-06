La direction du MET – Aéroport métropolitain de Montréal constate que l’ouverture du nouveau terminal le 15 juin dernier à Saint-Hubert a répondu à un grand besoin des voyageurs pour la facilité d’accès, la fiabilité des départs et la satisfaction de ceux-ci en termes d’expérience-client. La Rive-Sud se trouvera pour sa part encore plus dynamisée avec cette nouvelle infrastructure, car des études économiques indiquent que l’accueil d’un million de passagers génère des retombées de l’ordre de 500 millions de dollars principalement dans la région.

«C’est un succès sur toute la ligne!, lance le président par intérim du MET, Simon-Pierre Diamond. Les voyageurs ont répondu en grand nombre et je crois qu’on dépasse le nombre de 200 000 passagers jusqu’à présent [en un peu plus de trois mois seulement].»

«On a parmi les meilleures performances de vol à l’heure. Alors, par exemple, des vols qui ont plus de 30 minutes de retard, on est en bas de 20% des cas et, la plupart du temps, c’est parce qu’ils sont en retard d’un autre aéroport. On est parmi les meilleures performances au Canada, sinon la meilleure pour la ponctualité des vols!», souligne-t-il.

«Sur le plan des opérations, Porter Airlines tient un classement de toutes les stations qu’ils opèrent, soit 56 stations dans 9 pays à travers le monde, pour connaître la rapidité du traitement des bagages, la qualité du service à clientèle, etc., et à notre première tentative, le terminal a fini au premier rang sur 56!» se réjouit-il.

«C’est un succès sur toute la ligne!», lance le président par intérim du MET, Simon-Pierre Diamond au sujet du nouveau terminal ouvert le 15 juin dernier. (Photo : gracieuseté)

Sondage

M. Diamond fait valoir qu’un sondage réalisé du 24 au 26 juillet par Pallas Data auprès de 604 adultes de la région confirme qu’une grande majorité de citoyens estime que le bruit des avions en provenance du MET est resté stable ou s’est amélioré depuis l’ouverture du nouveau terminal.

Selon ce sondage, 51,1% des répondants jugent que le bruit des avions est demeuré à peu près le même au cours du dernier mois, tandis que 36,2% estiment qu’il s’est amélioré. À l’inverse, 12,7% considèrent que la situation s’est détériorée.

Dans ce dernier point, le président souligne qu’il y a «du travail à faire à Sainte-Julie», notamment. «On a trouvé des pistes de solutions intéressantes. On ne l’a pas vérifié encore empiriquement, mais ce qu’on me dit c’est que c’est déjà beaucoup mieux. Ce qui a été fait essentiellement, c’est de la révision de l’approche de vol aux instruments», a-t-il expliqué, en ajoutant que la Ville a été très proactive et qu’ils continuent de travailler de concert dans ce dossier.

Des gains appréciables en temps et en connectivité

L’ensemble du projet du nouveau terminal nécessite un investissement d’un demi-milliard de dollars du secteur privé. (Photo : gracieuseté) L’ensemble du projet du nouveau terminal nécessite un investissement d’un demi-milliard de dollars du secteur privé. (Photo : gracieuseté)

Avec l’ensemble de ces atouts apportés par le nouveau terminal, en plus de la navette qui fait la liaison régulière avec la station de métro Longueuil, le METbus, M. Diamond croit que le MET est en très bonne position pour atteindre l’objectif d’accueillir un million de passagers au terme de sa première année de service. «Selon toute vraisemblance, on va atteindre notre objectif», a-t-il mentionné.

Il fait valoir que la venue du MET pourra également dynamiser la région en termes économiques, sans compter que, pour les voyageurs et les gens d’affaires qui s’envolent à travers le Canada, il y a un gain très appréciable en temps et en confort de ne pas avoir à se rendre dans l’ouest de l’île de Montréal.

«À chaque million de passagers – c’est une statistique reconnue dans les études économiques – tu crées 500 millions de dollars en retombées économiques dans ton produit intérieur brut. […] Il y a environ 400 emplois juste pour le terminal; entre 100 et 150 emplois pour Porter qui n’existaient pas auparavant; il y a la chaîne de services; la maintenance; le ravitaillement, etc. Alors, la Rive-Sud va profiter de la création de cette richesse-là», a fait valoir Simon-Pierre Diamond.

«Le nouveau terminal du MET est une infrastructure stratégique qui change la donne pour la Rive-Sud, tant pour son attractivité que pour sa connectivité. Il faut aussi saluer le travail exemplaire de l’équipe du MET pour mobiliser les parties prenantes et maintenir un dialogue constant avec le milieu. Pour nos entreprises, pouvoir compter sur un tel accès à de grands marchés représente un avantage très concret et un formidable levier de développement», a renchéri pour sa part Jean-François Lévesque, président-directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.