Électrique, hybride, hybride branchable ou encore à essence? Avec des véhicules de plus en plus technologiques et un marché qui évolue à toute vitesse, choisir sa prochaine voiture peut rapidement devenir un casse-tête. Après 35 ans à essayer et analyser des véhicules, Benoit Charette a pourtant un conseil plutôt rassurant : il n’existe pas un seul bon choix.

« Il n’y a pas de mauvais choix. Ça dépend de ce qu’on recherche, ça dépend de ce qu’on regarde. »

Une réponse qui résume bien la philosophie de l’expert automobile, chroniqueur et rédacteur en chef de L’Annuel de l’automobile, dont la 26e édition vient tout juste de paraître.

Et en 26 éditions, le marché a énormément changé.

« Les voitures, c’est rendu un ordinateur avec quatre roues », lance-t-il.

Quand Benoit Charette a commencé sa carrière, il y a 35 ans, les freins ABS suffisaient à impressionner. Aujourd’hui, même les véhicules les plus simples comptent plusieurs ordinateurs à bord, tandis que l’intelligence artificielle commence tranquillement à faire son entrée derrière le volant.

Mais cette évolution technologique a un prix.

Le consommateur a-t-il vraiment demandé tout ça?

Benoit Charette se pose lui-même la question.

Selon lui, les constructeurs ont largement contribué à transformer le marché, notamment en délaissant progressivement les petites voitures au profit des VUS, plus rentables.

Il se demande aussi si tous les automobilistes souhaitent réellement autant de technologie dans leur véhicule.

« Il y a bien des gens qui vont juste travailler, puis qui veulent un véhicule qui va les amener au travail sans souci. Point. »

C’est justement là que le choix devient plus personnel que jamais.

Certains propriétaires de véhicules électriques ne reviendraient jamais à l’essence. D’autres ont fait le chemin inverse parce que les arrêts pour recharger compliquaient trop leur quotidien.

L’hybride branchable peut aussi représenter un compromis intéressant pour ceux qui hésitent encore à faire le saut complètement vers l’électrique.

« Il n’y a pas de mauvais choix. Ça dépend de ce qu’on recherche. » Benoit Charette

Ses coups de cœur

Évidemment, difficile de recevoir quelqu’un qui essaie des voitures à longueur d’année sans lui demander lesquelles ont particulièrement retenu son attention.

Parmi ses coups de cœur, Benoit Charette cite la Honda Civic hybride, qu’il apprécie notamment pour sa consommation de carburant et son prix qu’il juge encore réaliste.

Du côté électrique, le Kia EV5 l’a également séduit par son format.

Et pour le plaisir?

L’Audi RS3.

« C’est ceux qui m’ont accroché cette année, que j’ai eu de la misère à ramener le lundi », raconte-t-il en riant.

Car essayer des voitures demeure encore une grosse partie de son travail. Avec son équipe, il faut se partager près de 300 véhicules pour préparer L’Annuel de l’automobile.

Une publication qui, 26 éditions plus tard, continue d’ailleurs d’avoir ses fidèles. Certains l’achètent chaque année et le collectionnent. D’autres le ressortent surtout lorsque vient le moment de changer de voiture.

Et pour Benoit Charette, c’est probablement là que se trouve aujourd’hui le véritable défi : non pas de déterminer quelle est la meilleure voiture, mais plutôt quelle est la meilleure voiture pour soi.

🎧 Écoutez l’entrevue complète avec Benoit Charette. Il y parle aussi de l’arrivée des voitures chinoises, du prix des véhicules électriques, de l’intelligence artificielle, de la conduite autonome et des impacts des tarifs sur l’industrie automobile.

👉 Entrevue complète