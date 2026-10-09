C’est au son du cri de ralliement bien connu, «Guy! Guy! Guy!» que la victoire décisive du nouveau député du Parti Québécois a été célébrée, le 5 octobre dernier.

Ce cri de ralliement a immédiatement rappelé les encouragements lancés maintes et maintes fois au regretté Guy Lafleur, qui faisait bondir les foules au Forum de l’époque, en particulier durant les années 1970.

Les partisans du Parti Québécois étaient réunis au Resto-sportif L’étoile du match à Varennes et, tout au long de la soirée, on pouvait constater que politique et hockey se chevauchaient à maintes reprises.

Le père du nouveau député était l’un des membres du Big Three, qui formait avec Serge Savard et Larry Robinson, l’un des trios de défenseurs les plus dominants de l’histoire de la LNH.

Au doigt du vainqueur de cette élection dans Verchères, une bague de champion de la Coupe Stanley de l’édition 1976-1977, la fameuse année où les Canadiens n’ont perdu que huit fois seulement.

Le défenseur étoile avait donné cette bague à son propre père, lui qui est aujourd’hui décédé. Le député ne la porte que dans de rares occasions, mais il avait jugé bon de la mettre pour qu’elle lui porte chance et, surtout, pour sentir son grand-père à ses côtés en ce jour très spécial.

Il y avait donc plusieurs références au hockey dans cette victoire, dont celle-ci : le fils veut maintenant devenir un grand défenseur du Québec!

Mobilité et aînés

La Relève a pu s’entretenir avec lui peu de temps après ce résultat. «C’est un très grand honneur d’avoir été choisi pour représenter les citoyennes et citoyens de Verchères! Vous savez, le rôle de député, c’est le rôle le plus important. Oui, il y a d’autres postes qui peuvent venir par la suite [NDLR : dont à la Sécurité publique], mais c’est d’abord d’être le représentant des gens qui ont eu confiance en vous et, pour moi, ça je ne le prends pas la légère; c’est un honneur!»

Au lendemain de cette victoire, il y a des engagements que le député entend réaliser en priorité. «Je vous dirais il y a la question de la mobilité : le transport en commun, l’autoroute 20, l’autoroute 30, l’arrivée du Port de Montréal à Contrecœur; il y a beaucoup d’enjeux.»

«Vous connaissez l’engagement du parti, la fameuse Passe mobilité à 95$ partout au Québec. […] On veut que les gens utilisent le transport et il faut simplifier ça. Je pense que d’avoir une Passe mobilité partout au Québec, ça va aider ça et plus spécifiquement ici.»

«L’autre engagement, je pense que c’est important de le mentionner, c’est le support aux aînés. Vous savez, les gens doivent pouvoir vieillir à la maison, on doit s’assurer qu’ils aient les moyens de le faire, que ça soit au niveau des services de santé, des soins d’hygiène, de la nourriture», a-t-il souligné.

Il a précisé qu’il y a «beaucoup de choses qui ont été mis de l’avant par le Parti Québécois, que ce soit l’aide pour les maisons intergénérationnelles, que ce soit au niveau des prochains aidants, etc.», a ajouté Guy Lapointe jr, qui a sûrement bien hâte de… sauter sur la patinoire!