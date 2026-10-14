Une bibliothèque est un lieu idéal afin d’enrichir ses connaissances et se divertir et ce sera encore plus vrai du 17 au 24 octobre prochains, puisque la bibliothèque Montarville-Boucher-de La Bruère invite les citoyens à participer à plein d’activités offertes dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec.

Les responsables de ces activités proposent une programmation pour tous les goûts, alors que le thème de cette semaine spéciale est Ma biblio : de tout, partout, pour tout le monde.

Le 17 octobre, de 17h à 18h, l’auteur en résidence Rodolphe Lasnes fera redécouvrir le Vieux-Boucherville à travers le regard d’un voyageur, dans le cadre d’un «atelier-flânerie» qui sera suivi d’un atelier d’écriture consacré au récit de voyage.



Le 20 octobre à 14h, la bande dessinée sera à l’honneur lors d’un atelier de discussion sur le neuvième art et celui-ci rassemblera des passionnés et des curieux qui veulent en savoir plus sur cette forme d’expression.



Le 23 octobre, de 16h45 à 18h, les adolescent sont invités à découvrir ou redécouvrir un espace entièrement dédié aux jeunes de 12 à 17 ans, Quartier B. Ils pourront aussi faire connaître leurs choix des livres, bandes dessinées, jeux vidéo mangas, et autres documents qui pourront être ajoutés à la collection au cours des prochains mois.



Le 24 octobre, de 10h15 et 11h15, une orthophoniste sera à la disposition des familles ayant des enfants de 6 à 12 ans afin de découvrir la collection de jeux ludiques et éducatifs Biblio-jeux et elle pourra les conseiller dans le choix de jeux adaptés à leurs besoins et à leurs intérêts.

Pour en savoir plus sur ces activités, les citoyens sont invités à consulter la programmation complète au boucherville.ca/carnet.