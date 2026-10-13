En tant que répartitrice des appels d’urgence au 9-1-1, Maya Caron vit parfois des situations qui sont très stressantes, mais elle trouve beaucoup de force en se rappelant qu’elle le fait pour aider la société à sa façon. Par contre, le stress qu’elle vivra dans quelques jours sera des plus bénéfiques alors qu’elle participera à Miss Galaxy Canada, un concours qui n’est pas axé principalement sur l’apparence, puisqu’il met surtout en lumière le leadership, l’implication communautaire et la personnalité des participantes.

En juillet dernier, la résidente de Boucherville a été élue Miss Galaxy Montérégie, ce qui lui permet de prendre part à l’événement national qui se déroulera du 16 au 19 octobre prochains à Toronto. La jeune femme de 24 ans souhaite démontrer que les concours modernes mettent en valeur des femmes engagées, ambitieuses et profondément impliquées dans leur milieu.

«Il y a différentes sortes de concours, plus style Miss Univers, qui vont être vraiment plus axés sur l’apparence physique et ces choses-là, mais moi j’aime beaucoup plus les concours qui sont axés sur le bénévolat, sur la présence dans la communauté, sur la personnalité et moins basés sur les looks.»

«Je suis résidente de Boucherville depuis quelques années et, quand j’ai emménagé en Montérégie, je n’avais pas d’endroit où m’impliquer, faire du bénévolat, parce que je ne connaissais personne, alors je me suis dit que m’impliquer auprès du 9-1-1, c’est m’impliquer directement dans la communauté; c’est quelque chose qui est très important pour moi.»

Prévenir la violence conjugale

Elle se dit consciente que c’est un métier qui est très prenant et stressant. «Oui, mais en même temps, le sentiment de savoir que, concrètement, on fait la différence dans le quotidien des gens, c’est vraiment ce qui me pousse à continuer.»

Elle ajoute que le fait de travailler comme répartitrice des appels d’urgence a renforcé son besoin de sensibiliser les gens à la prévention de la violence conjugale. «C’est une cause qui m’a toujours tenue à cœur et, depuis que je travaille au 9-1-1, je me suis rendu compte à quel point c’était très présent, beaucoup plus présent que je croyais en fait, et mon but c’est d’offrir toute l’éducation avant qu’une crise ne survienne.»

Elle a donc créé sa propre plateforme de prévention, Beyond The Call et, d’ici peu, elle entend faire le tour des écoles secondaires. « Dans le fond, mon but c’est que, plus on en parle et moins il y a de gens qui appellent le 9-1-1; c’est vraiment pour prévenir. […] On ne se rend pas compte, quand on est adolescent, que la violence conjugale, ça ne laisse pas toujours des bleus sur le corps… »

Le meilleur est à venir

La fin de semaine du 16 au 19 octobre, elle vivra une expérience unique en compagnie de femmes qui, elles aussi, essayent de faire une différence dans la communauté à leur façon.

«Je viens d’une famille où j’ai juste des frères, alors je suis très compétitive de nature, mais je n’ai pas envie de me mettre des attentes. […] Ça va être trois jours absolument extraordinaires et j’ai bien hâte de les vivre!», ajoute-t-elle, car elle sait qu’elle va multiplier les belles rencontres avec des concurrentes qui partagent les mêmes valeurs qu’elle.

«J’ai déjà plein de belles expériences que j’ai pu vivre grâce à ça! Je sais en fait que le meilleur est à venir, peu importe les résultats de la compétition», lance-t-elle dans un grand éclat de rire.

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