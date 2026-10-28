Un détour devant la Maison hantée située au 174, rue Charles-Primeau à Varennes est un incontournable à chaque Halloween. En échange de quelques frissons, les responsables sollicitent du même coup des dons pour la Fondation CHU Sainte-Justine. Mais cette année, les frissons font place à de la tristesse et de l’incompréhension puisque l’endroit a été vandalisé à quelques jours du 31 octobre.

Les responsables de la Maison hanté sollicitent chaque année des dons pour la Fondation CHU Sainte-Justine. (Photo : gracieuseté)

Avec des images à l’appui, on voit que des pièces gonflables ont été lacérées par des vandales. Les responsables ont réparé les dommages du mieux qu’ils le pouvaient afin de présenter malgré tout l’édition 2026 de la Maison hantée à Varennes. Les gens sont donc attendus le vendredi 30 octobre dès 18h et le samedi 31 octobre dès 17h30.

Attristé

«C’est avec beaucoup d’émotions qu’on vous écrit ces quelques lignes, est-il mentionné sur leur page Facebook. Je suis attristé de voir qu’après plus de 15 ans que nous faisons la Maison hantée, que nous avons été vandalisés cette année. C’est la première fois que ça nous arrive, nous qui mettons beaucoup de temps et d’efforts, afin d’organiser des moments exceptionnels et de ramasser des sous pour une fondation.»

«Je ne mentirais pas en disant que chaque année nous nous demandons si nous continuons d’investir en temps pour la réalisation de la Maison hantée de Varennes. Cela met beaucoup de choses en question», est-il précisé, en laissant planer l’idée que ce serait peut-être la dernière édition.

Plusieurs citoyens les ont remerciés pour cette belle initiative, tout en les encourageant à poursuivre cette tradition d’Halloween, pour le bonheur des petits et des grands. D’autres condamnaient sévèrement ces actes, les vandales et même les parents de ces derniers.

Pneus crevés en série

Quelques citoyens ont aussi soulevé l’idée que les auteurs de ces méfaits sont peut-être les mêmes qui ont crevé à coup de couteau les pneus de huit autos sur la rue de l’Aqueduc.

Des citoyens croient que les auteurs de ces méfaits à la Maison hantée sont peut-être les mêmes qui ont crevés à coup de couteau les pneus de huit autos sur la rue de l’Aqueduc. (Photo : La Relève – archives)

Le sergent sociocommunautaire de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, Philippe Lapointe, a confirmé que ces actes ont été rapportés à la police. «Oui nous avons ouvert un dossier dimanche matin, le 25 octobre, pour des méfaits survenus sur plusieurs véhicules dans ce secteur. Il s’agit effectivement de pneus crevés et de miroirs endommagés. Nous possédons peu d’éléments d’enquête pour le moment dans ce dossier.»

La Régie intermunicipale de police invite d’ailleurs toute personne qui posséderait des informations en rapport à ce crime à communiquer avec eux au 450 536-3333 ou sans frais au 1 888 678-7000.