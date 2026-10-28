La Ville souhaite donner un coup de pouce financier aux élèves qui fréquentent un programme sport-études à l’école De Mortagne et qui habitent Boucherville. Un programme de bourses est en préparation, avec pour objectif de rembourser, en tout ou en partie, certains frais liés à l’utilisation des installations sportives municipales.

Le conseil municipal a adopté, le 19 octobre, une résolution mandatant la Direction des affaires juridiques et du greffe pour élaborer les modalités de ce programme. Le versement d’une bourse sera conditionnel à la réussite de l’année scolaire.

Les modalités précises, dont les dépenses admissibles et les conditions d’attribution, restent donc à définir. «Ce qu’on veut faire par cette bourse-là, c’est que les élèves qui sont dans le programme sport-études reconnu par le ministère de l’Éducation, quand ils viennent de Boucherville, puissent avoir accès aux installations sportives de la Ville de Boucherville à titre gratuit», a expliqué le maire Jean Martel lors de la séance du conseil du 19 octobre.

Il donne l’exemple du volleyball de plage, dont les frais annuels s’élèvent à 33$. Un jeune athlète de Boucherville qui réussit son année scolaire pourrait ainsi se faire rembourser cette somme. Dans les autres programmes, les frais peuvent être considérablement plus élevés.

Contexte de hausse des tarifs

L’idée de créer un programme de bourses a été pensée alors que la Ville négocie présentement avec le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) les conditions d’utilisation des installations sportives scolaires et municipales.

Un changement de cadre provincial a entraîné une hausse importante des coûts de location des plateaux scolaires pour la Ville. En conséquence, Boucherville va augmenter certains tarifs facturés aux utilisateurs de ses installations, mais on ne sait pas de quel ordre car la Ville est encore en négociations avec le CSSP.

Un moratoire est en vigueur jusqu’à l’hiver 2027 afin de permettre aux deux parties de poursuivre leurs discussions. Des représentants d’organismes mandataires de programmes sport-études ont récemment demandé à pouvoir participer aux négociations. Selon le maire, le Centre de services scolaire a répondu par écrit que leur présence n’était pas jugée nécessaire pour le moment. D’autres rencontres doivent avoir lieu.

Pas avant la fin des négociations

Le programme de bourses ne sera pas mis en place immédiatement. Jean Martel a précisé qu’il ne s’appliquerait ni à l’année 2026 ni à la session d’hiver-printemps 2027, «puisqu’il y a présentement un moratoire. Quand les négociations seront terminées, ça pourrait prendre effet l’an prochain, par exemple», a-t-il indiqué.

Selon le directeur général de la Ville, Roger Maisonneuve, 562 étudiants en sport-études, dont 138 résident à Boucherville, utilisent actuellement les plateaux sportifs de la Ville, donc 24,5% des athlètes. Si on ajoute la concentration soccer, on parle alors de 234 étudiants dont 47 habitent à Boucherville, donc 20%.