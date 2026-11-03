Sur les réseaux sociaux, des citoyens se disaient étonnés que les travaux ne semblaient pas encore entamés au Complexe aquatique de Varennes, malgré la fermeture de la piscine à la fin mars, soit il y a sept mois. La Ville a confirmé que les travaux devraient finalement débuter au début de l’année 2027, soit au moment où le Complexe devait initialement rouvrir ses portes.

Rappelons que le mandat de gestion de la SODEM, une entreprise spécialisée dans la gestion d’infrastructures récréatives, a pris fin le 31 mars dernier. La Ville est donc la référence pour toute question concernant la piscine.

«Les plans et devis sont presque terminés et la Ville prévoit lancer l’appel d’offres sous peu. L’octroi du contrat est prévu au début de l’année 2027», a précisé la conseillère au Service des communications, Élise Magnan Bélanger.



«La fermeture du Complexe aquatique se prolongera donc au-delà du 31 décembre 2026. À ce stade, il est encore trop tôt pour confirmer une date de réouverture. De nouvelles informations concernant le Complexe aquatique et l’offre de services aquatiques seront communiquées au cours des prochaines semaines», a-t-elle ajouté en soulignant que des négociations sont en cours avec la Ville de Boucherville pour prolonger l’entente.

Travaux d’urgence

Ce dossier avait refait surface lors de l’assemblée publique du 17 août. Deux citoyens se disant surpris, voire déçus de constater que les travaux prévus au Complexe aquatique n’avaient même pas commencé.

Précisons que des travaux d’urgence de 3,5 M$ avaient forcé la fermeture de la piscine. Ceux-ci ciblaient principalement le remplacement du système de déshumidification et de traitement de l’air, un équipement essentiel au bon fonctionnement des installations. Ce système permet notamment d’assurer une qualité d’air sécuritaire.

En août, la Ville avait indiqué que les démarches qui mènent au lancement de l’appel avaient été «plus longues que prévu». La Ville prévoyait de lancer cet appel d’offres «au cours des prochaines semaines».

Pendant la fermeture du Complexe aquatique de Varennes, les citoyens varennois ont accès aux installations du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier de Boucherville, au même tarif que les résidents de Boucherville. En échange, les citoyens de Boucherville profitent du Polydôme et d’une rampe de mise à l’eau.

Cette entente temporaire est effective jusqu’au 31 décembre 2026.