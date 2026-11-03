Les responsables de la Fabrique de la paroisse de Sainte-Julie prennent grand soin de l’église et du presbytère. Leurs efforts ont été salués par le conseil de ville puisque l’église a été citée à titre d’immeuble patrimonial le 15 mai 2024. Et voilà que c’est au tour du presbytère d’obtenir le même statut de la part de la Ville.

Le premier presbytère de Sainte-Julie a été construit vers 1850, mais un nouveau bâtiment plus prestigieux a été par la suite construit près de l’église en 1893, selon les plans de l’architecte montréalais Alfred Préfontaine.

La valeur patrimoniale du presbytère de Sainte-Julie tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. Sur le plan architectural, la résidence est représentative de l’éclectisme victorien. Le bâtiment qui a 133 ans a préservé son importante ornementation au niveau de la toiture, des lucarnes et du balcon, ce qui lui confère un certain degré d’authenticité.

Une église à conserver

Lors de l’assemblée publique du 20 octobre, le président de la Fabrique de la paroisse Sainte-Julie, Daniel Richard, a tenu à remercier le conseil pour cette décision en ce qui concerne le presbytère.

«J’avais envie de vous féliciter et vous remercier beaucoup d’avoir posé ce geste-là. Vous savez, on n’a pas beaucoup de bâtiments patrimoniaux à Sainte-Julie et je pense que c’est important qu’on puisse les conserver.»

«Ça nous donne une reconnaissance. Vous savez on est sept bénévoles à administrer la paroisse Sainte-Julie depuis déjà plusieurs années et puis on fait des efforts pour garder notre église, notre presbytère ainsi que le cimetière en bon ordre.

«Je veux vous informer que le ministère de la Culture a demandé cet été de reclasser les bâtiments d’églises de culte dans chacun des diocèses. Vous savez, l’église n’avait jamais été classée. Ce sont des classements A-B-C-D, et on nous a informé que l’église de Sainte-Julie a été classée A, comme un lieu à conserver par le ministère de la Culture. […] Il n’y a pas beaucoup d’église retenues dans le diocèse Saint-Jean-Longueuil [NDLR : qui compte 45 paroisses et missions], mais Sainte-Julie a été retenue comme classe A», a précisé M. Richard.

Dans la terminologie du patrimoine religieux et de l’inventaire architectural, la catégorie A désigne généralement un bâtiment qui a conservé de manière très intègre sa structure d’origine, ses composantes artistiques et, dans plusieurs cas, sa vocation cultuelle ou communautaire d’origine.

Rappelons que la construction de la deuxième et actuelle église au 1686, rue Principale a débuté en 1899 selon les plans de l’architecte montréalais Georges-Alphonse Monette. L’édifice de style néoroman a été inauguré le 30 novembre 1902 par Mgr Paul Bruchési.

À l’intérieur, un orgue est installé en 1907 par le facteur Joseph-Émile Pépin. Derrière l’autel se trouve le tableau historique Le martyre de sainte Julie, une œuvre du célèbre peintre québécois Ozias Leduc.