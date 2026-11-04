Popularisé sur Tik Tok et Instagram il y a quelques années, le phénomène du Lug Nut Challenge, aussi appelé le Défi des boulons de roue, connaît un regain qualifié «d’inquiétant» par la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent (RIPRSL).

Ce «Défi» consiste à desserrer ou à retirer les écrous qui retiennent les roues d’un véhicule, parfois en filmant le geste ou ses conséquences, dans le but de susciter des réactions sur les réseaux sociaux.

La Régie indique que ses agents ont constaté une recrudescence de ces gestes au cours des derniers mois dans plusieurs villes du territoire, notamment à Varennes, Beloeil, Chambly et dans les municipalités environnantes. À Boucherville, des cas ont été recensés sur les réseaux sociaux, dont sur la voiture d’une mère de famille avec deux enfants à bord.

Conséquences judiciaires sérieuses

Le service rappelle que les personnes qui participent à ce type de gestes s’exposent à des conséquences judiciaires sérieuses et qu’un défi viral n’est pas une excuse devant la loi.

On précise qu’au Canada, le fait de rendre volontairement un véhicule dangereux peut notamment constituer un méfait au sens de l’article 430 du Code criminel. Selon les circonstances, les gestes posés et leurs conséquences, d’autres accusations peuvent également être envisagées, notamment en matière de négligence criminelle.

Le Code criminel prévoit notamment des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité pour un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens. La Régie précise que cette peine maximale ne s’applique toutefois pas automatiquement à chaque situation.

La RIPRSL souligne que les conséquences peuvent également comprendre un casier judiciaire, des dommages matériels importants et une responsabilité civile pour les préjudices causés.

Aussi, le fait d’être mineur ne signifie pas qu’un geste de cette nature est sans conséquence. Selon l’âge et les circonstances, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents peut s’appliquer.