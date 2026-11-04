À la suite du grand succès de l’année dernière avec Le Grincheux de Noël, le théâtre Jankijou de Boucherville présentera son spectacle annuel familial, les 27, 28 et 29 novembre.

Cette année, la troupe de théâtre offre <@Ri>Le Magicien d’Oz <@$p> dans une adaptation du livre de Frank Lyman Baum. Ce classique qui existe depuis plus de 125 ans est adapté et traduit par le metteur en scène Patrick D. Campbell qui est avec Jankijou depuis plus de 20 ans. Le spectacle est d’une durée d’environ une heure et s’adresse à toute la famille à partir de 5 ans.

L’histoire

Après avoir été transportée par une tornade dans le royaume magique d’Oz, Dorothée entreprend un voyage pour retrouver le magicien afin de retourner chez elle. Accompagnée de nouveaux amis, elle affronte la méchante sorcière de l’Ouest lors de sa quête.

Les représentations auront lieu au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois (1075 Lionel-Daunais) le vendredi 27 novembre à 19h, les samedi et dimanche, 28 et 29 novembre à 10h et 14h.

Le prix est de 8$ pour les jeunes de 13 ans et moins, et 12$ pour les adultes. Il faut ajouter les frais de billetterie du « Point de Vente », endroit où les billets sont disponibles. www.lepointdevente.com

Des billets à la porte seront disponibles au coût de 10$ pour les jeunes et 15$ pour les adultes (argent comptant seulement)

Le théâtre Jankijou est une OBNL accréditée par la Ville de Boucherville qui existe depuis 1990. Il permet aux membres de vivre une expérience théâtrale complète en touchant à plusieurs des aspects de la production théâtrale.

Pour informations : Mario Gladu, 514-605-2599, [email protected]