Pendant 15 ans, Marc Langevin a consacré ses mercredis soir au Club de course CCC de Boucherville. Aujourd’hui, celui qui a fondé le groupe en 2012 cède sa place à une nouvelle entraîneuse. C’est une décision émotive pour celui qui considère cette communauté comme son bébé.

«J’ai vraiment l’impression d’avoir donné tout ce que je pouvais à ce projet-là. Il était temps pour moi de passer le flambeau.»

Marc Langevin fondateur du Club de course CCC de Boucherville. (Photo: gracieuseté)

Les débuts

L’idée lui est venue alors qu’il travaillait comme entraîneur, principalement en musculation. Il constatait que les coureurs de son entourage manquaient d’encadrement. À l’époque, les clubs de course étaient encore peu nombreux. Il a donc proposé à quelques personnes de se lancer dans l’aventure.

Le premier entraînement, en avril 2012, a réuni une dizaine de coureurs. «Au début, l’idée, c’était d’accompagner les coureurs pendant peut-être un an ou deux, pour leur apprendre à bien courir et à avoir du plaisir», raconte-t-il. Il voulait aussi que le club soit accessible à tous, avec des entraînements adaptés au niveau de chacun.

L’engouement a rapidement dépassé ses attentes. Aujourd’hui, de 150 à 200 personnes se retrouvent chaque mercredi soir pendant la saison régulière. Le club compte une quinzaine d’entraîneurs.

Un club inclusif

Ce qui rend Marc Langevin particulièrement fier, c’est d’avoir bâti un club inclusif, qui réunit des participants de tous les calibres, où débutants et coureurs expérimentés se côtoient et où les entraînements sont gratuits.

Le plaisir de courir, l’inclusivité et l’accompagnement sont les trois valeurs qu’il souhaite voir perdurer. «Si on peut garder ces valeurs-là, ma plus grande fierté, serait que cette communauté-là encore active dans 15 ans.»

Passer à autre chose

Est-ce difficile de tourner la page après 15 ans?

«C’est immensément difficile, on se lance dans le vide. Le Marc Langevin d’aujourd’hui, je dirais qu’il se définit principalement par cette communauté-là. Moi je n’ai pas d’enfant, alors mon bébé dans la vie, c’est cette communauté-là. Mais je suis un gars de projet, je vois l’avenir très positivement. Une chose est certaine, c’est que je vais continuer de courir avec cette communauté-là.»

Après 15 ans à organiser les entraînements les mercredis, le fondateur ressent le besoin de passer à autre chose.

La relève sera assurée par Marianne Blain, une jeune athlète de Boucherville déjà impliquée dans le club.