Le concours Ma première scène offre la chance de se produire sur une scène professionnelle en première partie d’un artiste reconnu. Depuis sa création, les participants ont partagé la scène avec des vedettes telles que Pierre Lapointe, Émile Bilodeau, France D’Amour, Vincent Vallières et Louis-Jean Cormier. C’est donc un coup de pouce des plus intéressants pour faire ses premiers pas dans le monde artistique.

Jusqu’au 1er mars 2027, Boucherville lance un appel de candidatures pour la nouvelle édition de son concours qui se veutun tremplin vers le milieu professionnel.

Dans le cadre de ce concours, le lauréat pourra jouer en première partie d’un artiste de renom lors d’un spectacle de la populaire série Des Airs d’été Desjardins à l’été 2027, sur le parvis de l’église Sainte-Famille, en plus d’avoir une rencontre privilégiée avec cet artiste, avant de performer devant un grand public.

Le gagnant du concours recevra aussi une bourse de 500$ pour soutenir son projet musical et bénéficier de la portée des outils de communication de la Ville pour assurer la promotion du spectacle.

Pour être admissible, il faut être âgé de 18 à 29 ans, avoir un répertoire de compositions musicales originales permettant d’offrir une prestation d’une durée de 25 minutes, et n’avoir aucun lien contractuel avec une maison de disque reconnue.

Les artistes intéressés peuvent déposer leur candidature en ligne au boucherville.ca/appelsdossiers. Pour plus de renseignements, il est possible de composer le 450 449-8651 ou écrire à [email protected]