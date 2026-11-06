La Ville a remis une aide financière de 15 000$ à l’organisme Défilé de Noël Sainte-Julie pour la réalisation de sa tradition annuelle qui aura lieu le samedi 5 décembre cette année.

C’est avec humour que l’organisme a choisi le 25 juillet, soit le Noël des campeurs, pour dévoiler que la 28e édition de la populaire parade aura lieu le 5 décembre prochain.

Chaque année, pour les aider à faire vivre la magie de Noël, les responsables sont à la recherche de bénévoles motivés pour participer au défilé de nuit, ainsi que de commanditaires prêts à embarquer dans l’aventure.

L’organisme tiendra aussi la huitième édition du Village de Noël, de 16h à 22h. Plusieurs animations seront sur le site pour divertir et amuser petits et grands, dont le Bar éphémère, une soirée dansante et de l’animation pour tous.

Lors de la remise du chèque de 15 000$, le maire, Mario Lemay, a rappelé que la tenue de l’événement est rendue possible grâce au dévouement des responsables et de leur équipe de petits «lutins de Noël».

« Le Défilé de Noël est une tradition appréciée et attendu des citoyens. Il contribue à la magie des Fêtes à Sainte-Julie et contribue à la qualité de notre milieu vie. Grâce au travail des bénévoles et à l’appui de nombreux partenaires, cet événement divertit les citoyens de tous âges. Nous sommes heureux d’appuyer cette initiative qui donne le coup d’envoi aux célébrations du temps des Fêtes à Sainte-Julie », a rappelé le maire.

Les citoyens peuvent consulter la programmation au defiledenoel.com.