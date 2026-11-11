Dans le contexte de la refonte du réseau d’exo prévue en 2027, la Ville de Sainte-Julie convie les citoyens à participer à une consultation publique portant sur l’avenir du transport collectif sur son territoire.

Jusqu’au 10 janvier, la population est invitée à répondre à un questionnaire en ligne sur le site Web saintejulieconsulte.ca. La Ville veut connaître les besoins précis de sa population afin de mieux comprendre ses habitudes de déplacement, son utilisation du transport collectif, son niveau de satisfaction envers l’offre actuelle ainsi que les attentes pour les prochaines années.

La Municipalité mènera également des activités de consultation sur le terrain auprès de différentes clientèles, notamment les jeunes, les aînés et les utilisateurs du transport collectif.

Refonte du réseau

Rappelons à ce sujet que la refonte du réseau d’autobus d’exo, prévue pour 2027, marque l’achèvement d’un vaste plan de transformation de la mobilité sur les couronnes nord et sud de Montréal.

Cette étape finale vise à optimiser les déplacements locaux et à assurer des correspondances efficaces avec le Réseau express métropolitain (REM) ainsi que les autres réseaux métropolitains.

L’achèvement complet du REM en 2027 ainsi que la fin des mesures d’atténuation liées aux travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine entraîneront donc une révision des circuits d’autobus sur la Rive-Sud.

«À l’heure où plusieurs réflexions sont en cours sur son avenir, nous souhaitons entendre les citoyens afin que les besoins de Sainte-Julie soient bien représentés dans les discussions à venir», a précisé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.