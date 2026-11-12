Le Centre multifonctionnel Francine-Gadbois était de rendez-vous des amateurs de belles créations originales, alors que la 42e édition du Salon des métiers d’arts de Boucherville a attiré près de 3 100 visiteurs, du 6 au 8 novembre derniers.

La présidente de l’Association des métiers d’art de Boucherville, Isabell Ross, s’est réjouit du succès remporté par cet événement qui est un incontournable avant le temps des Fêtes.

Les artisans ont vendu pour près de 110 000$ au cours de l’événement. (Photo : gracieuseté)

Pas moins de 55 exposants étaient sur place et les amateurs étaient au rendez-vous. «Il y avait près de 300 visiteurs de plus que l’an dernier et les ventes ont été elles aussi à la hausse, alors que les artisans ont vendu pour près de 110 000$ au total, tandis que normalement, ce chiffre tourne autour de 90 000$.»

«Les artisans sont enchantés et ils disent que c’est un salon de qualité, parce qu’ils sont traités aux petits oignons. Nous leurs offrons un brunch le dimanche matin avant l’ouverture et, lors du vernissage, le maire et des conseillers étaient présents, tout comme les deux députés», a indiqué celle qui peut compter sur une vingtaine de bénévoles afin de l’épauler pour la tenue de l’événement.

Mme Ross invite donc la population à être encore au rendez-vous l’an prochain.