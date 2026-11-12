Tournée Gourmande de Gravité Média présentée par Metro Famille Messier Boucherville

Envie d’un voyage en Asie sans quitter la Rive-Sud? Dans ce nouvel épisode de Tournée Gourmande, Joëlle pose ses baguettes au Koh Tao de Boucherville, un bistro-grill asiatique qui a vu le jour en 2015 à Saint-Hilaire et qui compte maintenant trois adresses en Montérégie. Elle y rencontre Ly, président et fondateur, et Noel, directeur des opérations.

Chez Ly, la bouffe, c’est une histoire de famille. Sa mère a grandi dans les épices, au restaurant familial au Cambodge, et donnait déjà un coup de main en cuisine à 6 ou 7 ans. Arrivés au Québec sans parler français, ses parents ont travaillé dans les restaurants des communautés vietnamienne, chinoise et cambodgienne. Ly, lui, a grandi en la regardant cuisiner soupes et chaudrons, et rêvait d’ouvrir son propre resto. Le projet se concrétise en 2015… avec un petit détail oublié : deux semaines avant l’ouverture, personne n’avait de menu! Un ancien chef vient alors donner un cours 101 express, et la machine est lancée.

Les débuts sont mémorables. Dans un resto de 70 places, Ly doit placer trois traducteurs sur la ligne pour que tout le monde se comprenne, pendant que les clients entendent tout de la salle. Son père, lui, coupe les calmars à la minute et refuse de presser le pas : « Il faut le faire avec amour! » Même chose pour les crevettes Black Tiger tempura, écrasées et panées une à une. Aujourd’hui, papa s’occupe des sauces quand la cuisine est fermée, et maman vient encore popoter de temps en temps à Saint-Hilaire.

Noel, arrivé du Danemark il y a près de quatre ans, cumule une quinzaine d’années en restauration asiatique à Copenhague. Pour lui, la force de la cuisine asiatique, c’est sa diversité : Chine, Cambodge, Vietnam, Thaïlande, avec des influences d’un peu partout et une approche santé. Côté accords, le beau cellier de Boucherville propose maintenant de l’importation privée, et l’équipe recommande des vins plus doux, comme le pinot noir, pour accompagner les plats salés, sucrés et légèrement épicés qui vont chercher l’umami.

Au segment rafale, Ly et Noel s’entendent sur leur ingrédient fétiche : le gingembre. Après le service, Noel craque pour une soupe tonkinoise au bœuf, bouillon fait maison. Et pour décrire Koh Tao en un mot, la réponse est unanime : « famille ».

Pour goûter à l’esprit Koh Tao à la maison, voici leur poulet aux arachides. Le poulet, les légumes frais, le lait de coco et le riz jasmin se trouvent facilement chez Metro Famille Messier Boucherville, partenaire officiel de Tournée Gourmande.

Poulet aux arachides, légumes sautés, épinards croustillants et riz jasmin

4 portions | Environ 35 minutes

Une recette inspirée des saveurs asiatiques de Koh Tao Boucherville.

Ingrédients :

3 tasses (750 ml) de poulet en lanières

2 tasses (500 ml) de brocoli

1 tasse (250 ml) de carottes tranchées

1 tasse (250 ml) de champignons tranchés

2 tasses (500 ml) de bébés épinards

1 ½ tasse (375 ml) de riz jasmin non cuit

Huile végétale pour la cuisson et la friture

Sauce aux arachides :

½ tasse (125 ml) de beurre d’arachides crémeux

¾ tasse (180 ml) de lait de coco

2 c. à soupe (30 ml) de sauce soya

1 c. à soupe (15 ml) de miel

1 c. à soupe (15 ml) de jus de lime

¼ tasse (60 ml) d’eau

Préparation :

Cuire le riz jasmin selon les indications sur l’emballage. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce aux arachides. Dans un wok avec un peu d’huile, faire sauter le poulet jusqu’à ce qu’il soit bien cuit (74 °C à cœur). Ajouter le brocoli, les carottes et les champignons. Faire sauter quelques minutes. Incorporer la sauce aux arachides et laisser mijoter 2 à 3 minutes. Bien sécher les épinards, puis les frire rapidement en petites quantités dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. Servir le poulet et les légumes avec le riz jasmin et les épinards croustillants sur le côté.

Pour retrouver tous les ingrédients, rendez-vous chez votre Metro Famille Messier Boucherville le plus près 👉 groupemessier.com

Marché Sabrevois Inc.

535, Samuel-de-Champlain, Boucherville (Québec), J4B 6B6

450-655-2634

Marché J.C. Messier Inc.

650, Fort St-Louis, Boucherville (Québec), J4B 1S9

450-655-9026