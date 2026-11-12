Les sourires étaient nombreux le vendredi 30 octobre, alors se tenait au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois le Bal masqué au profit de la Fondation 4 Poches, et l’événement a permis d’afficher un résultat record de 250 900$ amassés.

Lors de cet événement, huit nouveaux ambassadeurs du Centre ont été présentés. (Photo : Martin Chamberland)

Les fonds permettront au Centre de répit-dépannage Aux 4 Poches de maintenir sa mission d’offrir des séjours stimulants et sécuritaires 24h/24 aux enfants et aux adultes de la Montérégie présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, avec ou sans handicap physique.

Ce répit est essentiel pour les familles permettant aux proches aidants de se ressourcer. Chaque année, c’est plus de 350 familles provenant d’un peu partout en Montérégie qui peuvent profiter de ces services prodigués par les employés du Centre et par la centaine de bénévoles.

«1 000$, c’est l’équivalent d’une fin de semaine de répit, souligne fièrement la directrice générale de l’organisme, Vicky Beauchamp. C’est donc dire que ce montant représente 250 fins de semaine de répit. Nous sommes très, très contents de ce résultat, c’est un beau succès!»

Mme Beauchamp s’est dit très heureuse aussi de voir que 340 personnes ont pris part au bal masqué et que la communauté d’affaires de Boucherville, mais aussi de toute la Montérégie a appuyé la mission du Centre.

Lors de l’événement, on a présenté huit nouveaux ambassadeurs du Centre de répit-dépannage Aux 4 Poches, ce qui porte leur nombre total à 42 ambassadeurs de cette cause des plus appréciées par les bénéficiaires.

Soulignons que l’écrivaine bien connue Kim Thúy est l’une des ambassadrices de la Fondation 4 Poches. La mère de Valmond soutient activement les collectes de fonds et les événements caritatifs de l’organisme basé à Boucherville.