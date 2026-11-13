La cérémonie entourant le jour du Souvenir à Boucherville a pris une tournure pour le moins inattendue, alors que l’hymne God Save The King a été joué pour la première fois en 30 ans par la fanfare de la Légion royale canadienne locale. Le maire et le député bloquiste ont notamment décidé de ne pas rester lors de de l’hymne national du Royaume-Uni, joué à la toute fin de la cérémonie.

Le Journal de Montréal en a fait part dans son édition du 13 novembre. On y précise que les cérémonies du jour du Souvenir à travers le pays doivent se conclure avec l’hymne God Save The King, tel que stipulé dans le protocole de la Légion royale canadienne.

Cependant, la filiale de Boucherville était pour ainsi dire l’exception à la règle. Elle a été fondée il y a 30 ans par le vétéran Armand Lefebvre, qui est décédé en mai dernier à l’âge de 90 ans. Josée Robichaud lui a alors succédé à la tête de la Légion. Elle a confié au quotidien de Montréal que c’est M. Lefebvre qui lui aurait dit expressément dans les dernières années qu’on ne jouait pas l’hymne God Save The King à Boucherville.

Une plainte aurait toutefois été logée par une vice-présidente de la filiale Pierre-Boucher à la section québécoise de la Légion d’honneur. Par la suite, Mme Robichaud dit avoir reçu un appel d’Ottawa pour l’intimer d’inclure cet hymne, qui fait partie intégrante du protocole, a-t-elle relatée dans l’article.

Une première qui dérange

Joint au téléphone par le journal La Relève, le maire a rappelé sa décision de partir avant que ne débute l’hymne et il en a fait part dans son allocution à l’assemblée, tenue à la fin de la cérémonie.

Il a souligné que c’était la première fois en 18 ans, depuis son élection en 2009, que cet hymne était joué à Légion royale canadienne – filiale 266 Pierre-Boucher, et que ce choix venait pour ainsi dire porter ombrage à l’esprit rassembleur qui est souhaité dans ce genre d’événement.

M. Martel a rappelé que la Charte canadienne des droits et libertés protège les droits et libertés de toute personne au Canada, dont notamment la liberté de conscience et de religion ainsi que la liberté de pensée et d’expression. Il a dit lors de son allocution qu’il n’entendait pas prêter serment au roi d’Angleterre, mais qu’il continue d’honorer la mémoire des anciens combattants, dont son grand-père, qui a connu les affres de la première guerre mondiale. Ces hommes, à leur façon, ont combattu pour préserver ces droits et libertés.

Le maire a alors invité les gens à rester pour écouter l’hymne, ou à le suivre, dans la salle où était servi un goûter pour l’occasion. Les conseiller municipaux l’ont suivi, de même que le directeur général, Roger Maisonneuve, tout comme l’ancien député péquiste, François Beaulne, qui était également présent à la cérémonie.

Fidélité à ses convictions

De son côté, le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval a également expliqué sa décision dans un mot publié sur sa page Facebook. «Depuis sa fondation il y a trente ans, la filiale Pierre-Boucher n’interprétait pas l’hymne royal, conformément à la volonté de son fondateur, Armand Lefebvre, décédé cette année.»

«Il avait choisi de l’exclure pour préserver le caractère solennel et rassembleur de la cérémonie, sans qu’un symbole monarchique porte ombrage à l’hommage aux anciens combattants. Cependant, à la suite d’une plainte, la direction d’Ottawa a exigé que cet hymne figure au programme. La filiale a même été menacée de voir sa cérémonie annulée si elle refusait», est-il précisé dans le mot du député.

«Ancien cadet de l’aviation, je participe aux commémorations depuis plus de vingt ans, bien longtemps avant d’être député. Mon respect pour nos anciens combattants et leur sacrifice est indéfectible. Mais honorer leur mémoire ne devrait jamais nous obliger à rendre hommage à une couronne étrangère. On ne saurait non plus tolérer qu’Ottawa menace ainsi de faire annuler une cérémonie destinée à nos anciens combattants.»

«C’est pourquoi j’ai choisi de me retirer lors de l’interprétation du God Save the King, par respect pour la mémoire d’Armand Lefebvre et par fidélité à mes convictions», a-t-il conclu.

Refuser de prêter serment au roi

Joint par téléphone, le député fédéral a fait remarquer que cette situation arrive dans le contexte où l’Assemblée nationale au complet a refusé de prêter serment au roi. Quelques jours auparavant, il avait également envoyé aux médias un communiqué sur sa participation au dévoilement d’une étude sur la démonarchisation, dans le cadre du colloque annuel de l’Institut de recherche sur le Québec (IRQ).

«L’écrasante majorité de la population québécoise ne porte aucun attachement à la couronne britannique. Alors que ce sujet revient de plus en plus à l’avant-plan, j’ai été à même de constater que plusieurs serviteurs du statu quo tentent d’éteindre la volonté populaire et de nous faire croire que la monarchie est immuable et qu’il s’agit d’un horizon indépassable. C’est archifaux et il est temps qu’on s’en rende compte. Voilà pourquoi j’ai commandé cette étude», a déclaré dans son communiqué Xavier Barsalou Duval.