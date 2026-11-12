Des policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sont intervenus vers 17h30 à proximité de l’intersection des rues des Sureaux et Lavoisier, à Boucherville, à la suite d’une collision impliquant un véhicule et une piétonne âgée de 82 ans.

Rapidement prise en charge par les services d’urgence, la victime a été transportée vers un centre hospitalier pour y recevoir des soins en raison de blessures importantes.

Une scène a été érigée sur place afin de permettre aux policiers d’effectuer leur travail pendant toute la durée de l’intervention.

Pour le moment, aucun élément de nature criminelle n’a été relevé. Des vérifications sont toujours en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision.