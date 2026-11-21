L’Orchestre Symphonique Carmina (OSCAR) présente son concert hivernal L’Odyssée des paysages le samedi 5 décembre à 19h30, à l’église Sainte-Famille de Boucherville.

Ce concert marquera un moment fort de la saison alors que l’ensemble se produira sous la direction musicale de son tout nouveau chef, Igor Martínez. Ensemble, ils proposeront au public un voyage musical évocateur à travers les grands espaces naturels et les éléments, porté par trois chefs-d’œuvre incontournables du répertoire symphonique.

Au programme de cette soirée : la Symphonie n° 5 en mi bémol majeur, op. 82 de Jean Sibelius, une œuvre magistrale inspirée par les vastes étendues nordiques; le Beau Danube bleu, op. 314 de Johann Strauss II, la plus célèbre des valses viennoises, évoquant avec grâce et légèreté le cours majestueux du fleuve européen; et une nuit sur le mont Chauve de Modeste Moussorgski, un poème symphonique puissant et dramatique dépeignant un sabbat fantastique au sommet d’une montagne aride.

Le chef Igor Martínez

Artiste polyvalent formé au sein du célèbre programme vénézuélien El Sistema, Igor Martínez est passé d’une carrière internationale de tubiste primé en Europe à la direction d’orchestre et à la composition. Titulaire de deux maîtrises (tuba et direction d’orchestre) de la Haute École de Musique de Genève, il poursuit actuellement un doctorat en direction d’orchestre à l’Université de Montréal.

Depuis septembre 2026, il fait également partie de l’académie de direction d’orchestre de l’Orchestre Métropolitain sous la tutelle de Yannick Nézet-Séguin.

L’Orchestre Symphonique Carmina (OSCAR), fondé en 2025, est un ensemble symphonique sans but lucratif basé sur la Rive-Sud de Montréal, réunissant des musiciens amateurs et semi-professionnels de 25 ans et plus. L’orchestre vise à démocratiser la musique symphonique tout en contribuant activement au rayonnement culturel de la Montérégie.