L’élève-athlète du Programme obstacles-études de l’école secondaire De Mortagne, Nicolas Brière, s’est illustré lors des récents Championnats du monde de course à obstacles qui se sont tenus en août, en Irlande.

Ce programme dirigé par Pascal Déry a été lancé en 2023 en partenariat avec Kompra Bootcamp de Sainte-Julie. Il s’agit d’une concentration sportive unique au Canada qui combine le Sport-études et les disciplines de course à obstacles.

Un des élèves quatrième secondaire, Nicolas Brière, a décroché un premier podium international lors de l’épreuve du 3 kilomètres à relais lors des récents Championnats du monde de course à obstacles.

Nicolas représentait le Canada aux côtés de deux autres athlètes canadiens provenant d’autres lieux d’entraînement. Grâce à leur détermination et leur persévérance, ils ont pu décrocher une médaille de bronze.

«Félicitations à Nicolas et à ses deux coéquipiers pour cette solide performance du départ à l’arrivée! Leur travail acharné, leur passion et leur engagement sont une véritable source d’inspiration pour toute la communauté de De Mortagne. Bravo Nicolas pour ce premier podium international! Nous sommes extrêmement fiers de toi!», a mentionné le service des communications de l’école sur les réseaux sociaux.

Rappelons qu’à l’automne 2025, les élèves-athlètes Daphné Morrison, de Varennes, et Nicolas Brière, de Carignan, représentaient le Canada aux Championnats du monde de la Fédération internationale des sports d’obstacles, où ils se sont illustrés, alors que l’événement sportif a rassemblé des athlètes de plus de 140 pays.

«Malgré des déchirures aux mains et les conditions météo défavorables, nos deux jeunes athlètes canadiens se sont classés parmi le Top 30 mondial! C’est un très bon résultat pour une première expérience à ce niveau très élevé de compétition, remplie d’apprentissages. Ça regarde bien pour les années à venir», avait notamment souligné Pascal Déry avec des propos pour ainsi dire prophétiques.