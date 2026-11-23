Investissement Québec a octroyé quatre prêts totalisant 4 435 000$ pour soutenir des projets portés par des entreprises d’économie sociale de la région, dont le Centre Amadeus à Saint-Lambert, Amélys à Longueuil, Écho-Logique à Boucherville et L’Envolée Sainte-Julie.

L’Envolée, Centre d’action bénévole Sainte-Julie, qui contribue au maintien à domicile des aînés en offrant des services de proximité favorisant leur autonomie, bénéficie d’un prêt de 1,26 M$ d’Investissement Québec pour la construction d’un nouvel immeuble intergénérationnel, d’une valeur estimée à 4,2 M$.

Il permettra de bonifier ses services et d’accueillir davantage d’activités, de rencontres, de conférences et d’initiatives. Il sera doté d’une cuisine commerciale et de salles accessibles offertes en location, puis soutiendra également le développement de nouveaux volets d’économie sociale, dont une boutique de prêt-à-manger, un café et une offre alimentaire élargie. Ces activités généreront des revenus qui contribueront à la pérennité de la mission de L’Envolée.

Quant à Écho-Logique, qui accompagne les organisations et les collectivités dans l’optimisation de la gestion des matières résiduelles, elle reçoit un prêt de 1,15 M$ pour faire l’acquisition de l’immeuble qu’elle occupe à Boucherville et de soutenir la poursuite de sa croissance, ainsi que la diversification de ses services.

Le prêt de 425 000$ d’Investissement Québec permettra au Centre Amadeus, projet fondé par le Centre d’art Préville, d’acquérir et adapter l’Église catholique de Saint-Lambert afin d’y accueillir des activités artistiques, éducatives et communautaires. La première phase, d’une valeur de 2,25 M$, permettra de revitaliser le bâtiment et de le rendre accessible à la communauté.

Investissement Québec accorde un prêt de 1,6 M$ à Amélys, basé à Longueuil, pour la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un nouveau siège social adapté à la croissance de l’organisation. Les nouvelles installations offriront des espaces consacrés à la formation et au développement du personnel. L’organisme estime que le projet de plus de 6 M$ permettra de recruter 45 personnes au cours des trois prochaines années. À terme, le nombre de résidences pour aînés desservies sera redoublé.