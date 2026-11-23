L’équipe U14F de Boucherville de la Ligue de développement provinciale (LDP) a participé à un tournoi relevé qui avait lieu à Toronto, le Challenge Cup Top Rated, où elles sont revenues avec une médaille d’argent au cou.

La formation compte dix joueuses inscrites au programme de soccer de l’école secondaire De Mortagne et l’équipe a connu un excellent parcours en terminant au premier rang du tour préliminaire.

Les joueuses ont relevé un grand défi dans le cadre de cet événement, soit de composer avec un effectif réduit dès le départ et avec des blessures survenues en cours de tournoi. En finale, la formation n’avait qu’une seule joueuse disponible pour effectuer un changement…

De plus, huit joueuses sur onze étaient âgées de seulement 13 ans! Malgré les défis, elles ont fait preuve de caractère, de résilience et d’une détermination remarquable.

Les jeunes joueuses étaient bien appuyées par leurs partisans. (Photo: gracieuseté)

C’est malgré tout le cœur rempli d’espoir que les joueuses ont affronté le Juventus Academy, lors de la grande finale, puisque les jeunes représentantes québécoises les avaient vaincues 1 à 0 lors du premier tour.

Toutefois, malgré une performance intense et inspirée, les filles se sont inclinées 2 à 0 dans un match chaudement disputé de part et d’autre.

Félicitations aux athlètes qui ont bien performé malgré les épreuves. Sur la photo, de gauche à droite : Juliette Richer, Roseline Desmarais, Eva Praxt, Sofia Charlie Leonard, Béatrice Daunais, Béatrice Thérien, Amelia Charron, Lily Moulin. Absentes sur la photo : Maxime Larose et Alexie Duchesneau.