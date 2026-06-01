Josia Laberge en est très consciente, leur projet collectif est «très ambitieux», mais il est surtout des plus stimulants. La Julievilloise fait partie d’un groupe de sept femmes qui sont réunies par une vision commune, soit celle d’offrir aux familles de la région une option supplémentaire en éducation alternative afin de répondre à un besoin qu’elles estiment important et qu’elles aimeraient faire valoir au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP).

Josia Laberge (à gauche sur la photo) a expliqué que le projet a pris naissance au début de l’année, alors qu’une des mamans du groupe prenait part à une rencontre d’information du volet alternatif de l’école primaire Le Rucher à Sainte-Julie. Près d’une centaine de familles étaient représentées, mais il n’y avait de la place que pour… six élèves.

Constatant l’intérêt pour ce volet, ces sept mamans ont réuni leurs forces afin d’aider à créer un volet alternatif au primaire dans le réseau public. Leur projet éducatif mise sur le savoir-faire des élèves par le mouvement et le plein air, dans un cadre favorisant la collaboration, l’autonomie, le respect et l’engagement.

«On se rend compte que les enfants ont vraiment des besoins fondamentaux de bouger et d’explorer. Avec toute la place que prennent les écrans, les réseaux sociaux dans le quotidien des jeunes, on veut mettre ça de côté et on veut ramener nos jeunes à l’extérieur. On se rend compte qu’il y a vraiment des impacts positifs majeurs sur la santé, sur leur santé physique et sur leur santé mentale», a-t-elle précisé.

Une soirée d’information

Ce volet suivrait les mêmes exigences ministérielles et aurait les mêmes ressources qui seraient toutefois utilisées différemment, alors que les parents joueraient un rôle encore plus actif comme partenaires. L’autonomie des jeunes serait encouragée dans un cadre défini avec des objectifs et des responsabilités.

Le groupe de sept mamans est affilié au Réseau des écoles publiques alternatives du Québec et souhaite collaborer avec le CSSP afin de développer ce projet alternatif.

Elles ont donc multiplié les démarches afin de susciter le plus d’engouement possible pour ce projet. Le groupe a mené un court sondage afin de mieux documenter cet intérêt. En seulement quatre mois, plus de 260 familles ont manifesté leur intérêt, ce qui représente environ 430 enfants, selon leurs estimations.

Fortes de ces appuis, elles tiendront une première soirée d’information le jeudi 11 juin dès 18h au Studio KF, situé au 1400, rue Principale à Sainte-Julie. Au moment d’écrire ces lignes, soit le 28 mai, près de 90 personnes ont déjà confirmé leur présence.

«On se sent très fières de ça, qu’on soit en train de déclencher un mouvement qui parle à beaucoup d’autres familles. Moi, personnellement, ça me fait du bien d’avoir trouvé des familles qui ont les mêmes valeurs que moi; que ça fait raisonner les mêmes choses à l’intérieur de leur cœur par rapport aux valeurs», a précisé Josia Laberge.

«Donc, j’ai envie de leur dire de continuer à nous donner toutes les forces nécessaires, d’être présents le 11 juin et d’en parler pour faire rayonner beau projet autour d’eux, mais je ne suis pas inquiète : ça va se réaliser!», a-t-elle lancé avec assurance.

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Pour plus d’information à ce sujet ou pour assister à la rencontre du 11 juin, il faut remplir le formulaire de présence en cliquant sur ce lien : https://form.jotform.com/261165539947065

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