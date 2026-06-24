L’énergie ne manquera pas le 24 juin, dès 19 h, au parc de la Commune à Varennes. Pour l’occasion, les organisateurs invitent petits et grands à faire un retour dans le temps alors que la scène principale se transformera en véritable boîte à gogo pour bouger et danser au son des années 60 et 70.

La fierté québécoise se portait bien haute dans les années 60 et les tubes en anglais étaient très souvent traduits en français. Avec le groupe Les Requins, les spectateurs pourront revivre cette période faste, alors que les membres de la formation seront vêtus de leurs costumes d’époque aux couleurs du fleurdelisé et accompagnés de danseuses à gogo.

En première partie, ce sera la Varennoise d’origine, Andy St-Louis, qui aura pour mission de réchauffer la foule. L’autrice, compositrice, interprète, flûtiste et pianiste invitera les festivaliers dans un univers éclaté où se rencontreront musique, théâtre et comédie musicale.

Entrez dans la danse des oiseaux échappés du paradis perdu et leur tourbillon de beauté, de poésie et de magie. (Photo : gracieuseté)

Ce vaste espace vert en bordure du fleuve est souvent survolé par des oiseaux, mais cette fois, il seront au cœur de la foule, alors que de grands et gracieux oiseaux échappés d’un paradis perdu déambuleront afin d’émerveiller les jeunes et les moins jeunes dans une marche chorégraphiée, ponctuée de moments magiques et d’espièglerie.

La Ville de Varennes précise que des services de restauration seront sur place et que cet événement inclusif prévoit des espaces réservés pour les personnes à mobilité réduite.

Et bien sûr, après en avoir mis plein les oreilles, les participants en auront plein la vue avec la tenue des traditionnels feux d’artifice pour clôturer la soirée en beauté.

Et les écoliers pourront enfin chanter comme Pierre Lalonde en 1963 : C’est le temps des va-can-an-ces!