Un feu de bâtiment est survenu dans une résidence de la rue Buies, à Longueuil, dans l’après-midi du 26 septembre. Alors que la cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée, les dommages pourraient s’élever à près de 700 000$.

Personne n’a été blessé dans l’incendie, alors que les occupants ont évacué les lieux avant l’arrivée des pompiers, a fait savoir Maxime Chrétien, chef de division au Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil. L’intervention a duré près de deux heures pour éteindre le feu qui s’était propagé à l’arrière du bâtiment.

Le feu s’est propagé à l’arrière du bâtiment. (Photo : Michaël Rivard)

Les pompiers du SSIAL sont intervenus. (Photo : Michaël Rivard)