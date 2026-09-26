Un incendie s’est déclaré à la pâtisserie Maison Rolland sur la rue Gay-Lussac, à Boucherville, dans la nuit du 25 septembre, peu après 22h. Les dommages pourraient s’élever à plus d’un million de dollars.

Le feu a détruit une partie du bâtiment, de l’équipement et de la nourriture, selon Maxime Chrétien, chef de division du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL). Personne n’a été blessé.

La cause de l’incendie du bâtiment d’un étage n’a pas encore été déterminée, mais pourrait venir d’une sécheuse selon les premières informations.

Une quarantaine de pompiers sont intervenus. (Photo : Michaël Rivard)