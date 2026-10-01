La Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDCMY) agit comme un acteur rassembleur du développement social et communautaire sur son territoire. C’est à ce titre qu’elle a présenté une table ronde réunissant des candidats aux élections provinciales afin de les sensibiliser aux enjeux sociaux et communautaires qui touchent la région.

Cette rencontre s’est tenue le 17 septembre dernier à Sainte-Julie et elle a été organisée par des organismes communautaires du territoire.

Dans la circonscription de Verchères, Guy Lapointe Jr, du Parti Québécois; Marie-Hélène Leboeuf, de l’Équipe Christine Fréchette; Léonie Thibault Rousseau, de Québec solidaire et Yacine Masrouki, du Parti libéral du Québec, ont répondu à l’appel, alors que Jocelyn Desjardins, du Parti Québécois, était le seul candidat à y prendre part dans la circonscription de Richelieu.

Ces échanges ont permis à plus d’une quarantaine de personnes présentes d’entendre les candidats s’exprimer et faire connaître leurs engagements à propos de plusieurs enjeux qui touchent directement les communautés des deux circonscriptions.

Parmi les sujets abordés, on notait entre autres les problèmes liés au transport collectif et la mobilité dans la région; le prix exhaustif et le manque de logements dans le secteur; les défis rencontrés par les familles; l’immigration; l’éducation ainsi que les répercussions liées au projet d’agrandissement du Port de Montréal à Contrecœur.

Le communautaire à boutte

Rappelons que ce printemps, le mouvement Le communautaire à boutte a culminé avec une grève historique de services regroupant plus de 1 000 à 1 500 organismes à travers la province, incluant une manifestation nationale devant l’Assemblée nationale à Québec, le 2 avril.

Les candidats ont donc été invités à se prononcer sur les revendications portées par ce mouvement, notamment sur l’importance de la reconnaissance et du financement adéquat des organismes communautaires ainsi que sur la participation à des rencontres de négociation, si leur parti forme le gouvernement.

«En organisant cette table ronde, les organismes communautaires souhaitaient créer un espace de dialogue et permettre de mieux connaître les positions des candidats sur des enjeux qui touchent directement notre territoire», a précisé Luz Ibarra, agente de développement à la CDCMY, au nom du comité organisateur de la table ronde.

«À l’approche du scrutin, nous souhaitons que ces échanges contribuent à une participation citoyenne éclairée. Les organismes communautaires demeureront attentifs au suivi des engagements et des positions exprimés au cours de la campagne», a-t-elle fait valoir.