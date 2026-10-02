Il ne reste plus que quelques jours avant d’aller voter et le journal La Relève présente un petit portrait de chacun des six candidats dans la circonscription de Verchères et, bien sûr, leurs engagements envers les électeurs.

Parti Québécois

Guy Lapointe jr veux améliorer la mobilité dans la Couronne Sud et cela passe par une révision du financement du transport collectif. Il fait ausi valoir ’engagement du Parti Québécois de créer une Passe mobilité à 95$ par mois, utilisable dans l’ensemble des socités de transport du Québec. Il promet aussi de travailler à améliorer la fluidité sur les autoroutes 20 et 30.En matière de soutien aux aînés, le plan du PQ prévoit notamment d’augmenter de 50% le budget consacré aux soins à domicile, d’accorder une aide pouvant atteindre 10 000$ pour la transformation d’une propriété en maison intergénérationnelle et de bonifier le Programme d’adaptation de domicile.

Il s’engage à accroître l’offre de logements abordables et adaptés aux familles. Sonparti veut aussi augmenter l’offre de logements et de maisons, en plus de faciliter l’accès à la propriété, notamment par un remboursement de TVQ pouvant atteindre 45 000$ pour les premiers acheteurs d’une maison neuve ou pour l’autoconstruction.

Équipe Christine Fréchette

Marie-Hélène Leboeuf brandit qu’elle travaille depuis 10 ans auprès d’élus comme Simon Jolin-Barrette et Suzanne Roy, ce qui lui a permis de développer une grande connaissance du terrain et du fonctionnement de l’État. La mère de deux grands adolescents et originaire de Sainte-Julie, s’engage à mettre son expérience et sa connaissance du milieu au service des citoyens de Verchères.

La population du comté partage des préoccupations communes avec l’ensemble des Québécois, dont celle d’offrir une meilleure qualité de vie aux aînés. L’équipe Christine Fréchette promet notamment d’investir 1 milliard$ de plus sur quatre ans pour le soutien à domicile; 2 000 nouveaux logements abordables destinés aux aînés autonomes; et une aide pouvant atteindre 7 500$ pour adapter une maison intergénérationnelle.

Elle considère que c’est essentiel de stimuler notre économie, c’est pourquoi son parti propose 400 millions$ sur quatre ans pour bonifier la formation en entreprise; réduire la paperasse; et accompagner les travailleurs et les entreprises dans les transformations liées aux nouvelles technologies.

Parti libéral

Yacine Masrouki est un étudiant de 20 ans à l’Université de Montréal. Le candidat dit bien connaître la réalité des jeunes qui étudient et travaillent en même temps, car il a lui-même occupé deux emplois pour financer son entrée à l’université. Alors qu’il était auparavant à l’École nationale d’aérotechnique, il s’est engagé dans la défense des conditions de vie étudiantes, car il a été témoin de plusieurs iniquités.

Il dit se lancer en politique pour les jeunes de sa génération et pour tout ce qu’ils ont à apporter au Québec. Le candidat libéral affirme que sa génération est résiliente et débrouillarde, mais qu’elle n’a pas à l’être autant, et c’est le rôle du gouvernement de s’en assurer.

Il se présente dans Verchères pour recentrer le débat sur ce qui compte vraiment, soit la santé, le coût de la vie et l’éducation. Il a choisi le Parti libéral, car il dit avoir choisi de rassembler et de bâtir des solutions.

Parti Conservateur

Julien Malo est charpentier-menuisier depuis plus de 20 ans dans l’industrie de la construction. Père d’une jeune fille et bientôt d’un deuxième enfant, le candidat veut accorder une importance particulière à la famille et aux préoccupations quotidiennes des Québécois.

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) axe sa plateforme électorale autour de la réduction de l’État, des baisses d’impôts et de l’élargissement du rôle du secteur privé. Le PCQ promet entre autres des réductions d’impôts pour les particuliers et les familles, avec une hausse du seuil d’imposition provincial (passant d’environ 19 000$ à plus de 35 000$).

Le PCQ entend éliminer certaines taxes, dont la taxe carbone, la taxe sur l’essence (de façon temporaire) et la taxe sur les biens usagés (vêtements, voitures). On vise aussi la diminution des dépenses publiques et la suppression de 20 000 postes de fonctionnaires, principalement par attrition lors des retraites, pour viser l’équilibre budgétaire.

Québec solidaire

L’étudiante à la maîtrise en géographie environnementale est activement engagée au sein de Québec solidaire dans Verchères depuis les dernières élections. Ses convictions sont donc profondes et elle défend un Québec plus juste.

Léonie Thibault Rousseau se dit préoccupée par les changements climatiques, la protection du territoire et les inégalités. La candidate originaire de Sainte-Julie milite pour un meilleur transport collectif, la préservation des espaces naturels et un développement économique respectueux de l’environnement.

Dans la circonscription, la candidate militera pour l’adoption de mesures concrètes pour réduire le coût de la vie. Elle travaillera pour une meilleure redistribution de la richesse, des logements abordables près des services et un soutien accru aux familles. Elle veillera également à ce que les grands projets, comme l’agrandissement du Port de Montréal à Contrecœur, soient évalués avec rigueur afin de protéger la santé tant des citoyennes et citoyens que de l’environnement.

Climat Québec

Le candidat de Climat Québec, Germain Dallaire, est retraité et il se dit sensible aux préoccupations des personnes âgées dans l’ensemble du Québec et également dans la circonscription de Verchères. Il a œuvré à l’hôpital Louis-H Lafontaine à titre de préposé aux bénéficiaires, puis comme éducateur spécialisé. Pendant près de trente ans, il a été actif sur le plan syndical.

Rappelons que la plateforme électorale du parti Climat Québec, dirigé par Martine Ouellet, place l’urgence climatique en priorité numéro un. Elle vise la neutralité carbone pour 2030 et aligne l’ensemble des politiques publiques à la transition écologique.

Climat Québec est un parti souverainiste qui utiliserait tous les leviers de l’État québécois et rapatrierait l’ensemble des pouvoirs pour mener à bien cette transition, en lien avec le projet d’un pays souverain.