Après avoir été interpellée à plusieurs reprises au sujet de la vitesse des cyclistes dans le secteur du Vieux-Boucherville, la Ville de Boucherville a décidé de passer à l’action pour sécuriser davantage la piste multifonctionnelle longeant le fleuve.

Trois barrières chicanes ont été installées le 29 septembre sur la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin afin d’inciter les cyclistes aux pédales trop lourdes de ralentir. Les installations se trouvent près des rues de Montarville, Pierre-Boucher et de Montbrun.

La piste étant utilisée autant par des cyclistes, des piétons, des coureurs, des adeptes de planches que des utilisateurs de fauteuils roulants, la question de la sécurité préoccupe depuis longtemps des citoyens. Plusieurs usagers ont notamment fait part de leurs craintes de se faire surprendre ou happer par un cycliste arrivant trop rapidement dans leur direction.

Les barrières ont donc été installées dans le but de réduire la vitesse à certains endroits très fréquentés et de rendre les déplacements plus sécuritaires pour l’ensemble des usagers de la piste. Pour l’instant, le projet se limite à ces trois installations. La Ville indique qu’elle ne prévoit pas en ajouter d’autres dans le Vieux-Boucherville.

Pas de signalisation

Les nouvelles barrières ne sont pas précédées d’une signalisation particulière pour avertir les cyclistes de leur présence. La Ville précise qu’elles comportent des bandes réfléchissantes et qu’elles sont conformes aux exigences applicables en matière de visibilité et de sécurité.

À savoir si une signalisation supplémentaire sera ajoutée, la Ville répond qu’elle analysera la situation, les barrières venant tout juste d’être installées.

Cette intervention s’inscrit également dans les démarches visant à faire respecter une éventuelle limite de vitesse de 20 km/h dans le Vieux-Boucherville. Le règlement qui doit officialiser cette limite n’a toutefois pas encore été adopté, pour l’instant, il ne s’agit que d’une recommandation. La Ville ne connaît pas encore la date à laquelle le conseil municipal procédera. Elle souhaite d’abord s’arrimer avec les autres municipalités de l’agglomération de Longueuil, puisque le Service de police de l’agglomération de Longueuil est responsable de l’application de la réglementation sur les pistes cyclables.

Un accident dès le premier soir

L’installation des barrières a toutefois été suivie d’un accident. Mardi soir, vers 20 h, un cycliste a percuté la barrière située près de la rue de Montarville. Selon les informations obtenues, un témoin de la scène aurait transporté le cycliste à l’hôpital.

La Ville affirme ne pas avoir été informée de l’accident au moment où elle a été jointe. Questionnée sur la possibilité d’améliorer la visibilité des barrières, la cheffe de service Communications et relations publiques, Josianne Marcotte, indique que la situation sera analysée, les barrières venant tout juste d’être installées. »t tout juste d’être installées.