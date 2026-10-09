Pendant deux mois, une voie de circulation sur trois sera fermée sur la route 132, dans les deux directions, à la hauteur du pont d’étagement du boulevard Marie-Victorin, à Boucherville.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) précise par voie de communiqué que ces fermetures sont nécessaires afin de réparer certains éléments du pont d’étagement du boulevard Marie-Victorin. Lors de ces travaux, la bretelle menant du boulevard Marie-Victorin à la route 132, en direction est, sera également fermée.

C’est ainsi que, du 15 octobre à 6h, et jusqu’à la mi-décembre, il y aura fermeture d’une voie de circulation sur trois sur la 132, dans chaque direction, à la hauteur du pont d’étagement du boulevard Marie-Victorin.

Le MTMD précise que les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire et que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.