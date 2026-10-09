Le ministère des Transports rappelle qu’à chaque automne, la présence intensifiée des cervidés à proximité du réseau routier, notamment dans le sud du Québec, augmente les risques de collisions.

Avec la saison de la chasse, les déplacements des animaux sont plus fréquents, et la tombée hâtive de la nuit réduit la visibilité des conductrices et conducteurs. Le ministère invite donc les usagers à faire preuve d’une vigilance accrue.

Les bons réflexes

•Respectez les limites de vitesse et redoublez de prudence durant les périodes de la journée où le danger de heurter un animal est considéré comme étant le plus grand, soit à l’aube et au crépuscule.

•Ralentissez immédiatement si vous soupçonnez la présence de cervidés aux abords de la route. Nerveux et imprévisibles, ces animaux peuvent surgir très rapidement sur la chaussée.

•Actionnez vos freins à plusieurs reprises afin de signaler la présence de cervidés aux automobilistes qui vous suivent. Essayez d’éviter les manoeuvres brusques, car un accident beaucoup plus sérieux pourrait en résulter. Dans la plupart des cas, lorsque la collision semble imminente, mieux vaut ralentir et freiner progressivement.

Afin de réduire les risques de collisions avec la grande faune, le Ministère déploie certaines mesures sur le réseau routier. Entre autres, des travaux de déboisement des emprises sont réalisés de manière préventive pour améliorer la visibilité des usagers de la route.