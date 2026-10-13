Les personnes qui trouvent un raton laveur, une mouffette ou un renard mort, blessé ou présentant des signes de la rage doivent savoir que de nouvelles directives gouvernementales s’appliquent en Montérégie.

Les services animaliers Proanima ne sont plus autorisé à ramasser ni à déplacer les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts, blessés ou présentant des signes de la rage.

Dans ce cas, il ne faut pas toucher ou déplacer l’animal, car même un animal qui semble sain peut être porteur de la rage. Il faut alors faire son signalement directement auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

On indique que les signalements provenant des citoyens sont nécessaires pour permettre aux autorités de repérer rapidement les animaux sauvages potentiellement atteints et pour assurer le suivi approprié.

Il est également important de signaler un raton laveur, une mouffette ou un renard mort, désorienté, blessé, anormalement agressif ou paralysé, que ce soit par téléphone au 1 877 346-6763, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 ou en ligne, en tout temps : https://www.quebec.ca/…/signaler-animal-blesse-malade-mort

Il est à noter que si quelqu’un a été mordu ou griffé par un animal, ou en contact avec sa salive, il faut nettoyer immédiatement la zone touchée à l’eau et au savon pendant 10 à 15 minutes et communiquer rapidement avec Info-Santé 811.