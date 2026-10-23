Le Bureau du coroner a annoncé la reprise, dès le 26 octobre, des audiences concernant trois décès survenus lors de collisions routières impliquant des camions lourds, dont ceux survenus le 27 août 2025 sur l’autoroute 30, près de l’A-20, qui a coûté la vie à Tania Lalonde, 34 ans, et à son fils Éliott, 5 ans, tous deux résidents de Boucherville.

Les audiences prévues du 26 au 30 octobre seront consacrées à l’analyse des décès de Mme Lalonde et son enfant.

Une violente collision survenue le 27 août 2025 a coûté la vie à Tania Lalonde, 34 ans, et à son fils Éliott, 5 ans. (Photo tirée de Facebook)

Lors de la tragédie du 27 août, un poids lourd n’a jamais freiné avant d’entrer en collision avec le véhicule dans lequel se trouvaient la mère et son fils. Les images ont démontré que l’impact a été d’une violence telle qu’il n’a laissé aucune chance aux victimes.

La population avait été profondément bouleversée par ce drame et avait ramené à l’avant-scène le débat sur la sécurité routière et la réglementation entourant les camions lourds.

Des recommandations attendues

Cette enquête publique thématique est présidée par le coroner Me Dave Kimpton. Elle a pour but d’analyser les causes et les circonstances entourant ces décès et d’amener une réflexion élargie sur les enjeux de sécurité routière impliquant les camions lourds.

Le Bureau du coroner a ajouté que les audiences prévues en novembre seront, quant à elles, consacrées à la conclusion du volet recommandation de l’enquête publique visant à identifier des pistes de solutions afin d’éviter des décès dans des circonstances similaires et de renforcer la sécurité routière relativement aux camions lourds. Il est à noter que ces audiences en novembre seront ouvertes au public et diffusées en ligne.

Précisons en terminant que ces audiences se tiendront à la salle 17.09 au Palais de justice de Montréal, du 26 au 30 octobre, du 2 au 6 novembre et du 9 au 13 novembre prochains.