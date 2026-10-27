Ali Dostie Chef régionale de contenu et chef de contenu Le Courrier du Sud

Le réseau Moisson Rive-Sud répond à 49% plus de demandes alimentaires qu’en 2022. Par ailleurs, le recours au dépannage alimentaire a atteint son plus haut niveau des cinq dernières années. Les personnes qui l’utilisent y ont recours en moyenne 2,5 fois par mois.

Chaque mois, le réseau de Moisson Rive-Sud répond à plus de 307 000 demandes d’aide alimentaire. Plus du tiers des personnes soutenues sont des enfants. Le réseau recense aussi 80 497 visites de dépannage alimentaire chaque mois.

Parmi les ménages aidés, 22 % ont un ou plusieurs emplois, puis 65 % sont locataires sur le marché privé.

«Pour plusieurs, l’aide alimentaire est devenue indispensable pour traverser le mois. Nos organismes membres sont présents chaque jour pour les soutenir, mais ils ont besoin d’un engagement durable des pouvoirs publics, des entreprises et de la communauté», expose Dany Hétu, directeur général de Moisson Rive-Sud.

Les organismes ont besoin de ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que de prévisibilité pour planifier leurs services, fait valoir Moisson Rive-Sud, qui réitère l’importance de mettre en place des mesures structurantes de lutte contre la pauvreté.

Pour faire un don : moissonrivesud.org