Ali Dostie Chef régionale de contenu et chef de contenu Le Courrier du Sud

Le corridor de gauche de la route 132 sera fermé en direction est, entre le boul. Roland-Therrien et l’autoroute 20 à Longueuil, du mardi 27 octobre, 21h au mercredi 28 octobre, 5h.

Cette entrave s’ajoute à la fermeture complète de la sortie n° 91 (rue Jean-Neveu) de l’autoroute 20 en direction ouest, de vendredi 22h à samedi 8h. De plus, les bretelles d’entrée en provenance de la rue Ampère et du boulevard de Mortagne vers l’autoroute 20 en direction ouest seront fermées de 21h30 à 8h.

«Ces entraves sont requises notamment afin d’effectuer divers travaux d’entretien et du bétonnage», explique le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions défavorables ou de contraintes opérationnelles.