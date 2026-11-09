La deuxième édition du P’tit déj Comédie Club, présentée le 2 novembre au Quartier Dix30 à Brossard, a permis d’amasser 108 975$ afin de contribuer à aider plus de 37 400 enfants du Grand Montréal à recevoir un petit déjeuner pour les accompagner vers la réalisation de leur plein potentiel.

Cette initiative s’inscrit dans l’action du Club des petits déjeuners à l’échelle de la province, puisque ce sont 670 programmes qui rejoignent chaque jour 105 000 enfants dont les familles doivent composer avec la hausse du coût de la vie et la montée des prix des aliments.

Laurent Paquin a animé la soirée durant 90 minutes et il était accompagné des humoristes Katherine Levac, Dominic Paquet, Matthieu Pepper, Pascal Cameron et Mibenson Sylvain.

«Je suis très heureux d’être de retour à la barre du P’tit déj Comédie Club. Ce n’est que la deuxième édition, mais j’espère que ça sera la deuxième d’une longue série! Il n’y a pas beaucoup de sentiments qui peuvent dépasser celui de faire une bonne action tout en riant aux éclats et je suis vraiment fier de faire partie de cet événement important pour la mission du Club», a déclaré par voie de communiqué Laurent Paquin, humoriste, co-idéateur du P’tit déj Comédie Club et ambassadeur du Club des petits déjeuners.

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Le nouvel épisode de Gravité INFO le balado avec Julie Desharnais, présidente et cheffe de la direction du Breakfast Club of Canada / Club des petits déjeuners, et Laurent Paquin, ambassadeur est maintenant disponible sur toutes les plateformes!

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