La magie des Fêtes débutera tôt à Sainte-Julie alors que le vendredi 20 novembre, les citoyens sont conviés à assister à l’illumination du Vieux-Village, qui marquera officiellement le début des activités de cette période festive.

Dès 18h30, à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph, les décorations de Noël illumineront la place publique, lançant du même coup la magie des Fêtes à Sainte-Julie.

Le père Noël ne sera pas encore sur place, puisqu’il est attendu la nuit du 5 décembre dans les rues de la municipalité, mais ses lutins seront sur place pour prendre des photos avec les familles et distribuer gratuitement du chocolat chaud ainsi qu’un ornement de Noël commémoratif du 175e anniversaire de Sainte-Julie.

Les lutins pourront également faire suivre les lettres des enfants au père Noël, puisqu’il y aura une boîte aux lettres spécialement aménagée pour l’occasion.

Des thématiques de Noël féériques sont aussi présentes aux quatre coins de Sainte-Julie et la ville invite les citoyens à les découvrir.