La Ville de Boucherville a renouvelé son partenariat avec le Festival Classica pour les quatre prochaines années. Le conseil municipal a autorisé, le 16 novembre, une nouvelle entente totalisant 1 040 971$, taxes nettes, pour la période de 2027 à 2030.

L’entente prévoit la présentation annuelle des Rendez-vous de la Mairie au début de l’été au parc de la Rivière-aux-Pins, ainsi qu’entre cinq et huit concerts annuellement principalement offerts à l’église Sainte-Famille.

Depuis 2024, c’est le Festival Classica qui assure la présentation de ces concerts en plein air.

La première édition sous sa responsabilité proposait un hommage à Queen. En 2025, le public a pu assister à un spectacle consacré à Starmania, tandis que l’édition 2026 était placée sous le signe de Pink Floyd.

Rappelons que la Ville a mis fin, en novembre 2023, à son entente de production des concerts avec l’Orchestre symphonique de Longueuil, devenu depuis l’Orchestre philharmonique du Québec. Le Festival Classica avait alors pris le relais pour les Rendez-vous de la mairie.