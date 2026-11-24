La limite de vitesse ne sera pas réduite sur le boulevard Marie-Victorin à Boucherville. La Ville maintient le statu quo à la suite de comptages de circulation réalisés à trois intersections, à la fin de septembre et au début d’octobre.

Les relevés ont été effectués aux intersections du boulevard Marie-Victorin et des rues De La Broquerie et De Montbrun ainsi qu’à celle de la rue De Mésy. Selon les résultats transmis au journal, les analyses ne démontrent pas de problématique de vitesse aux endroits observés.

À l’intersection du boulevard Marie-Victorin et de la rue De Mézy où la limite est de 50 km/h, la vitesse moyenne mesurée est de 37 km/h. Le 85<@V>e<@$p> centile, soit la vitesse à laquelle roulent 85% des automobilistes ou moins, atteint 47 km/h (minimum 40 km/h et maximum 54 km/h). Le nombre moyen de véhicules y est de 4 227 par jour, avec un maximum de 4 570 véhicules en une journée.

Dans le secteur du Vieux-Village, à l’intersection de la rue De Montbrun, la limite de vitesse est de 40 km/h. La vitesse moyenne enregistrée est de 31 km/h, tandis que le 85<@V>e<@$p> centile se situe à 45 km/h. La circulation y est moins importante, avec une moyenne de 1 432 véhicules par jour et un maximum de 1 729.

Enfin, à l’intersection de la rue De La Broquerie, dans le secteur ouest, la limite est de 50 km/h. La vitesse moyenne atteint 40 km/h et le 85<@V>e<@$p> centile, 53 km/h. Le débit moyen est de 3 818 véhicules par jour, avec un maximum quotidien de 4 749.