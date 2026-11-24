Ali Dostie Chef régionale de contenu et chef de contenu Le Courrier du Sud

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé en direction de Montréal durant la fin de semaine du 27 novembre, du vendredi à 23 h jusqu’au lundi à 5 h. Des fermetures de nuit seront aussi en vigueur en direction sud.

Les automobilistes de la Rive-Sud devront se rabattre sur d’autres traversées pour atteindre l’île de Montréal. En direction nord, l’autoroute 25 sera fermée dès le vendredi soir entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA) et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture de l’autoroute.

L’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel) sera aussi fermée la nuit en direction sud entre la sortie no 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l’entrée en provenance de l’île Charron. Elle sera fermée de vendredi 23h à samedi 8h, de samedi 23 h à dimanche 9h et de dimanche 23h, à lundi 5h.

«Ces entraves permettront le déplacement des deux voies en direction Montréal dans le deuxième tube rénové, indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Des travaux de réparation et d’entretien seront également réalisés dans le tube en direction de la Rive-Sud.

Rappelons que le ministre Nicolas Girard a annoncé en début de semaine que le tube rénové sera rouvert le 30 novembre. Deux voies par direction seront ouvertes à la circulation à partir du 14 décembre.

Autres entraves

D’autres fermetures du tunnel sont planifiées de nuit et durant les deux fins de semaine.

Elles permettront de «remplacer la fibre de détection et des câbles radiants, qui ont été endommagés à la suite d’incidents, et de reconfigurer les approches et le tube en direction sud à deux voies de circulation», explique le Ministère.

Chacune des fermetures sera reconfirmée en début de semaine, car certains travaux, comme le marquage de la chaussée, sont tributaires des conditions météorologiques.