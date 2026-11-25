Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, des élèves de première à quatrième année de l’école Les Trois Saisons ont conçu une fresque collective inspirée de la Charte bouchervilloise des droits de l’enfant. L’œuvre affichée dans l’établissement scolaire rappellera aux élèves l’importance de ces droits dans leur développement et leur épanouissement.

Avant la création de cette fresque, les jeunes ont eu une présentation des droits énoncés dans la Charte bouchervilloise, qui a été adoptée en 2015. Celle-ci est affichée dans les écoles et dans les édifices municipaux et peut être consultée en ligne sur le site Web de la Ville.

La Charte met l’accent sur la non-discrimination, la protection et la sécurité, l’accès à l’éducation et aux loisirs, ainsi que le droit de s’exprimer et d’être écouté dans les décisions qui les concernent.

La Ville a également mis sur pied, en 2019, un comité de participation citoyenne complètement dédié aux jeunes et qui est composé d’adolescents de 12 à 17 ans.

Rappelons que le 20 novembre 1989, 190 pays signaient un accord pour protéger les droits des enfants dans le monde et améliorer leurs conditions de vie. Cette date a par la suite été choisie comme Journée internationale des droits de l’enfant.

Pour sa part, la Ville de Boucherville, accréditée Municipalité amie des enfants depuis 2009, pose régulièrement des gestes afin de souligner cette journée d’importance.