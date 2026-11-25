Le projet de relier par un réseau cyclable et pédestre les monts Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Rougemont, Saint-Grégoire, Yamaska et Rigaud avance. Le Chemin des Montérégiennes a maintenant besoin de l’aide financière des gouvernements, et l’appui de la population permettrait de faire… un grand pas dans ce sens.

Le projet propose un réseau d’environ 410 km pour la randonnée et le vélo. (Image: gracieuseté)

Le 23 novembre, la Coalition des Montérégiennes et Loisir et Sport Montérégie ont donné le coup d’envoi à la campagne J’appuie le Chemin en invitant la population à soutenir ce qu’ils qualifient de «projet signature pour la région».

«Les bases sont posées et les partenaires du territoire sont mobilisés. Il nous faut maintenant démontrer que la population souhaite voir ce projet se réaliser. Chaque appui compte : plus nous serons nombreux, plus notre demande aura de poids», a fait valoir Patrick Lafleur, directeur général de Loisir et Sport Montérégie.

Il précise que le Chemin des Montérégiennes offrirait un réseau d’environ 410 km pour la randonnée et le vélo. La grande majorité de ce réseau serait constituée des infrastructures existantes ou en site propre. Il compterait 24 parcours pédestres autour des six collines ainsi que des haltes à l’intention des utilisateurs.

Ce projet a maintenant besoin de l’appui financier des gouvernements pour aller de l’avant et la population est invitée à faire un petit geste afin de démontrer que ce projet lui tient à cœur.

Patrick Lafleur rappelle que la population, les partenaires et les municipalités peuvent soutenir le projet en moins d’une minute en ajoutant leur nom à la liste des appuis sur le site Web chemindesmonteregiennes.ca et les signataires peuvent ensuite partager la campagne dans leur entourage.