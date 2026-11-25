Tout près de 1000 personnes ont franchi les portes de l’Expo Cadeaux du Cercle des fermières de Boucherville, qui se tenait en fin de semaine dernière.

Lors de l’ouverture, la présidente du Cercle des fermières, Marlene Bérubé, a rappelé que l’exposition annuelle est bien plus qu’un marché artisanal. C’est aussi une occasion de mettre en valeur le patrimoine, la créativité et l’engagement communautaire.

« Chaque pièce porte en elle une histoire, celle du savoir-faire transmis de génération en génération, celle d’une communauté qui se rassemble et celle de femmes qui mettent leur cœur dans leurs mains pour faire rayonner nos traditions », a-t-elle souligné.

Les visiteurs pouvaient également s’arrêter à la table communautaire, où étaient proposés différents articles fabriqués par les membres. Tous les profits des ventes seront redistribués à des organismes tels que la Fondation OLO et la Fondation Mira.

De plus, au moins 70 enfants ont participé à l’atelier de la mère Noël, où ils ont décoré 150 boules de Noël. Dans un esprit de partage, plus de la moitié de ces décorations seront remises au CHSLD Jeanne-Crevier.