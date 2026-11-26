À 14h34, la Ville de Sainte-Julie a émis un autre avis à sa population afin de préciser que des échantillons d’air ont été analysés par le laboratoire mobile d’Urgence-Environnement dans certains secteurs affectés et que les concentrations de contaminants demeurent sous les seuils de toxicité.

La Ville ajoute que l’évaluation se poursuit. «Par mesure préventive, il demeure pertinent de maintenir les consignes en place pour les personnes plus sensibles qui pourraient être incommodées par les fumées et les odeurs, notamment les personnes asthmatiques; personnes souffrant de MPOC (bronchite chronique et emphysème); personnes souffrant de problèmes cardiaques (ex : angine); personnes âgées; jeunes enfants, particulièrement ceux de moins de 2 ans; personnes qui font des efforts physiques intenses à l’extérieur.»

La Municipalité a également rappelé certaines mesures préventives, soit de fermer les fenêtres; éteindre les appareils de ventilation alimentés avec de l’air extérieur (ex : échangeur d’air); limiter les activités physiques intenses à l’extérieur; éviter de s’exposer inutilement aux odeurs ou fumées.

«Nous continuons de suivre la situation de près et nous vous aviserons dès que les derniers résultats seront disponibles. Nous vous remercions de votre collaboration.»