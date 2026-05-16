Deux structures de l’autoroute 30 à Varennes nécessitent des réparations et celles-ci entraîneront des entraves qui dureront environ six mois, soit du 18 mai au début novembre.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a précisé qu’une circulation à contresens sera instaurée sur l’autoroute 30, à la hauteur du chemin de la Butte-aux-Renards/montée de Picardie à Varennes afin de réparer les deux structures.

On précise qu’à la hauteur du chemin de la Butte-aux-Renards/montée de Picardie, il y aura circulation à contresens laissant une voie de circulation par direction. Cette situation entraînera la fermeture de la bretelle d’entrée menant de la montée de Picardie vers l’autoroute 30, en direction ouest, du 18 mai à la mi-juillet.

Le MTMD souligne que la vitesse de circulation sera abaissée à 70 km/h près de la zone de travaux et que la hauteur libre sous les ponts d’étagement sera réduite à 4,83 m.

Circulation par alternance

Sur le chemin de la Butte-aux-Renards/montée de Picardie, à la hauteur de l’autoroute 30, une circulation par alternance sera occasionnellement instaurée de nuit entre le chemin Charles-Aimé-Geoffrion et le chemin Jean-Paul-Choquet, de 22h jusqu’à 5h le lendemain.

À cet endroit, la vitesse de circulation sera réduite à 50 km/h près de la zone de travaux.

Il est à noter toutefois que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.