Grand-Maître conseil en beaux-arts
L’Académie des Beaux-Arts du Québec a décerné à Diane Forest le certificat de Grand-Maître conseil en beaux-arts, remis officiellement par Caroline Bruens au nom de l’Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec. Cette distinction souligne la qualité de son travail, l’importance de ses recherches et ses nombreuses années consacrées à l’enseignement de l’aquarelle. Artiste peintre et autrice du livre Le Petit traité de l’aquarelle, Diane Forest enseigne également au Café centre d’art de Boucherville.
Plus de 4 M$ pour les cancers pédiatriques
Le 30e Tour CIBC Charles-Bruneau a permis d’amasser 4 050 000$ nets pour la recherche sur les cancers pédiatriques, dépassant largement son objectif. Près de 750 cyclistes ont franchi la ligne d’arrivée à Boucherville, le 10 juillet, après avoir parcouru les routes du Québec durant une semaine. Depuis sa création en 1996, l’événement a recueilli plus de 59 M$ pour soutenir la recherche et améliorer les soins aux enfants atteints de cancer. Plus de 1 000 personnes ont participé à cette édition, qui s’est déroulée du 4 au 10 juillet.
Le bronze pour Vincent Grenon
Des cyclistes de la Rive-Sud se sont illustrés aux Championnats québécois de BMX Racing, disputés le 4 juillet à Pointe-du-Lac. Parmi eux, le Bouchervillois Vincent Grenon a remporté la médaille de bronze dans la catégorie masculine des 17 à 24 ans. Les Championnats québécois de BMX Contre-la-montre et de BMX Racing, tenus les 3 et 4 juillet, ont réuni plus de 400 coureurs. L’événement servait à la fois à couronner les champions québécois et à qualifier des athlètes en vue des Championnats du monde de 2027.
Souper-bénéfice pour le CHSLD
Les billets sont maintenant en vente! Cette année, vivez La Grande Soirée de la Fondation Jeanne-Crevier pour le CHSLD dans une toute nouvelle formule, plus festive, plus accessible et plus rassembleuse que jamais! Rendez-vous le vendredi 18 septembre à 18h au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville. Avec Pasta e Musica, partagez un délicieux repas de pâtes, chantez, riez et célébrez au profit de la Fondation Jeanne-Crevier. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur le site de la Fondation Jeanne-Crevier!
Une récolte qui porte fruit
Le Collectif21 – Agriculture urbaine de Boucherville a effectué une belle récolte de griottes Montmorency, le 4 juillet. Les six glaneurs ont remercié les propriétaires pour leur partage. L’activité a permis de récolter 30,5 kg de griottes qui ont été sauvées du gaspillage. 1,5 kg a été remis au propriétaire, 10 kg au CABB, 5 kg au Comité Transformation du C21 et 14 kg partagés entre les bénévoles. La valeur de la récolte est évaluée à 210$.Vous aimeriez vous joindre à l’équipe, ou vous êtes propriétaire d’arbres fruitiers et souhaitez partager votre abondance avec la communauté? Visitez le site web du collectif21.