Grand-Maître conseil en beaux-arts

Une récolte qui porte fruit

Le Collectif21 – Agriculture urbaine de Boucherville a effectué une belle récolte de griottes Montmorency, le 4 juillet. Les six glaneurs ont remercié les propriétaires pour leur partage. L’activité a permis de récolter 30,5 kg de griottes qui ont été sauvées du gaspillage. 1,5 kg a été remis au propriétaire, 10 kg au CABB, 5 kg au Comité Transformation du C21 et 14 kg partagés entre les bénévoles. La valeur de la récolte est évaluée à 210$.Vous aimeriez vous joindre à l’équipe, ou vous êtes propriétaire d’arbres fruitiers et souhaitez partager votre abondance avec la communauté? Visitez le site web du collectif21.